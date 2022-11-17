Diputados aprueban disminuir velocidad de autos en escuelas y asilos

Por unanimidad de 482 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que modifican la velocidad de los autos que circulen en las inmediaciones de escuelas y hospitales de todo el país.

Estipulan que los autos deberán circular a 20 kilómetros por hora en las zonas de hospitales, asilos, albergues y casa hogar.

En tanto que los autos que transiten por áreas y entornos escolares que se ubiquen en vías secundarias la velocidad permitida será de 20 kilómetros y hasta 30 kilómetros por hora cuando los planteles educativos se encuentren en vialidades primarias y carretera.

Con estas nuevas medidas diputados buscan reducir los accidentes viales que, señalan según estadísticas, de febrero a septiembre de 2019, alcanzó la cifra de mil 633 personas atropelladas en zonas escolares, que se traduce en 7 víctimas por día.

La diputada del PRI, Cynthia López Castro, autora de la iniciativa, justificó que las nuevas medidas de tránsito en escuelas y hospitales no las contempla la reciente reforma aprobada por el Congreso de la Unión.

“Es tratar de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, pero también el derecho a la movilidad, que lo podamos garantizar con seguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la señalización adecuada, que todas las escuelas estén obligadas a poner las cebras peatonales, que todas las escuelas afuera tengan la señalización de 20 kilómetros por hora. Y solamente en las escuelas que están en carreteras se topará a 30 kilómetros por hora y en zonas primarias… “Esto ha sido una demanda, sobre todo, de las madres jefas de familia, de los padres de familia, que a la hora de recoger o llevar a sus hijos a la escuela han visto perder muchas vidas que nos duelen”, explicó la legisladora.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.