China y su polémico plan para impulsar la natalidad

En una publicación en línea acerca de una recién casada en China, a la que el gobierno local llamó por teléfono para preguntarle si estaba embarazada, desató una serie de reacciones ante su nuevo y polémico plan para impulsar natalidad.

El debate sobre el polémico plan de China para aumentar sus índices de natalidad, se produjo poco después de que el presidente Xi Jinping, señalara la semana pasada durante el XX Congreso del Partido Comunista, que China establecería una política para impulsar la natalidad y mejorar la estrategia de desarrollo demográfico del "Gigante Asiático".

En la publicación efectuada en Weibo, una plataforma similar a Twitter, un usuario llamado "lost shuyushou" describió la experiencia de una colega, quien respondió a una llamada del servicio de salud femenina del gobierno de la ciudad de Nanjing en la que le cuestionaban si ya estaba embarazada.

La publicación que poco tiempo después fue eliminada, desató docenas de miles de comentarios, y muchos internautas señalaron que habían recibido llamadas similares.

Dicha publicación que citaba a la mujer, diciendo que un funcionario le dijo que el gobierno local "quiere que las recién casadas queden embarazadas en un año y su objetivo es hacer una llamada telefónica cada trimestre".

#Internacionales I China 🇨🇳promulgará políticas para impulsar más nacimientos. Aquí la razón 👇🏻 https://t.co/LUn6BdFDmc — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) October 17, 2022

Autoridades de China preguntan: "Querida recién casada, ¿cuándo llega tu bebé?"

Luego de imponer una política de "un solo hijo" entre los años de 1980 y 2015, China ha reconocido que su población está a punto de reducirse, una crisis potencial que pondrá a prueba su capacidad para pagar y cuidar a sus adultos mayores.

El Gobierno de China ha perdido a las autoridades locales que presenten paquetes completos de medidas fiscales, educativas, de vivienda y empleo para combatir la situación.

Se estima que los nuevos nacimientos caigan por debajo de los 10 millones con relación al año pasado, un descenso que seguirá a una caída del 11.5 por ciento en el año 2020.

Expertos y activistas se muestran preocupados por el aumento de la retórica del gobierno de China a cerca del valor de los roles tradicionales y los retrocesos en los derechos de las mujeres, como las nuevas políticas que desalientan los abortos que no son médicamente necesarios.

Una persona que publicó en los comentarios del "post" original, señaló que se casó en agosto del año pasado y que desde entonces había sido llamada en al menos dos ocasiones por parte de su gobierno local, para preguntarle si ya estaba embarazada.

China donde tiene un gran problema es en la natalidad. Mucho logro hoy, la cuestión será mañana. pic.twitter.com/NpWW88GA5d — Arq. Rodríguez (@TitoRod04457730) October 26, 2022

"Estás casada, ¿por qué no te preparas todavía para el embarazo?... Tómate tu tiempo para tener un bebé".

En una primera ocasión le preguntaron si tomaba ácido fólico y si se estaba preparando para concebir. La segunda vez, le preguntaron si ya estaba embarazadam todo como parte del polémico plan de China para impulsar sus índices de natalidad.

Se estima que la inflexible política de China acerca de "cero-COVID", que consiste en acabar rápidamente con cualquier brote con estrictos controles sobre la gente, pudo haber causado un daño profundo y duradero a su deseo de tener hijos, señalan algunos demógrafos.