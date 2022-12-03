¡Relajado, relajado, relajado! Levantan medidas contra Covid-19

Autoridades de la ciudad china de Chengdu, han levantado más restricciones contra Covid-19 principalmente para que las personas nuevamente puedan ingresar a lugares públicos.

Con el fin de que habitantes retomen sus actividades cotidianas, en Chengdu y otras ciudades como Cantón y Beijing, han relajado sus medidas de prevención y control contra Covid-19 en lugares públicos.

Levantaron el confinamiento temporal y han quitado la verificación de resultados negativos de prueba contra SARS-CoV-2.

"Fui al museo hoy para ver una exhibición de arte, luego comí en un restaurante sin presentar el resultado de mi prueba, ya no necesito hacer una larga cola para hacerme la prueba," comentó una habitante.

Una medida que entró en vigor el 2 de diciembre, en la que habitantes de Chengdu, nuevamente pueden visitar la mayoría de los lugares públicos, así como utilizar el transporte público, sin necesidad de mostrar los resultados negativos de sus pruebas.

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Ante todo, protección contra Covid-19

Chengdu cuenta con lugares donde brindan pruebas gratuitas contra Covid-19, un servicio para residentes y para todas las personas que visiten la ciudad, sin embargo, autoridades han reducido el horario laboral de dichos establecimientos.

Sin olvidar que, la responsabilidad de evitar contagios también la tienen los habitantes, "también llevo toallitas desinfectantes conmigo y me lavo las manos con frecuencia", contó una residente.

De acuerdo con las autoridades, tomar medidas más precisas tiene como objetivo proteger la vida de las personas y reducir el impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía.

"Apoyo la relajación de la política, pero las personas también deben protegerse bien. Toda mi familia ha recibido vacunas de refuerzo. Creo que la vacuna puede protegernos, dijo un estudiante de la ciudad.

Algunos expertos señalaron que la capacidad letal de la variante de Covid-19, Ómicron, era 40 veces menor a la del virus original, lo que generó alivio en los funcionarios públicos para poder relajar las medidas sanitarias en estas zonas de China.