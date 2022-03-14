¡No otra vez! China registra nuevos casos de Covid-19

La Comisión Nacional de la Salud de China informó que la parte continental del "Gigante Asiático" detecta mil 337 nuevos casos de transmisión local de Covid-19 y otros 100 casos importados.

De los nuevos casos locales de Covid-19, 895 se detectaron en la localidad de Jilin, 92 en Shandong, 79 en Guangdong, 60 en Shaanxi, 51 en Hebei, 41 en Shanghai, 40 en Tianjin, 16 en Jiangsu, 12 en Gansu y 10 en Fujian. El resto de los casos se registraron en otras siete regiones a nivel provincial, detalló la comisión en su informe.

Un total de 77 casos asintomáticos locales, de los cuales 41 en Jilin, 26 en Shandong, cuatro en Shaanxi, dos en Tianjin y Shanghai, y uno en Jiangsu y Guangdong, fueron reclasificados como casos confirmados. Se registraron 100 casos importados en 13 regiones a nivel provincial, con 21 reclasificados como casos confirmados.

Over 30,000 people test positive for COVID-19 in Hong Kong on March 13 https://t.co/cV8K89QKhX pic.twitter.com/ukNG5vigTa — CCTV+ (@CCTV_Plus) March 14, 2022

No se han reportado nuevos decesos por Covid-19 en China

Hasta el pasado fin de semana, 135 pacientes fueron dados de alta de los hospitales después de la recuperación y ocho mil 222 contactos cercanos abandonaron la observación médica, mientras que el número de casos graves aumentó en dos con respecto al día anterior.

Hasta el domingo, la parte continental de China había registrado un total de 16 mil 337 casos importados de Covid-19, sin ninguna muerte. Entre ellos, 13 mil 727 había recibido el alta hospitalaria después de la recuperación y 2 mil 610 permanecían en el hospital, dos de ellos en estado grave.

Actualmente, 8 mil 531 casos confirmados permanecen en los hospitales recibiendo tratamiento, con ocho en estado grave. Un total de 4 mil 636 pacientes habían muerto a causa del virus en la parte continental de China desde el brote de la enfermedad.

Aun así, no se informaron de nuevas muertes por Covid-19 en la parte continental de China.

Hubo cinco casos sospechosos de Covid-19 en la parte continental de China el domingo y 161 mil 403 del millón 813 mil 869 contactos cercanos rastreados todavía estaban bajo observación médica. Además se informó de un total de 906 casos asintomáticos, incluidos 118 importados.

Un total de 98 casos asintomáticos, con 21 importados, fueron reclasificados como confirmados, y 56 casos asintomáticos, con 34 importados, abandonaron la observación médica ese día.

Cabe señalar que un estudio presentado por la Academia Americana de Pediatría (AAP) reveló que el uso de cubrebocas en las escuelas disminuyó la propagación de Covid-19.

China reporta más de mil casos importados de Covid-19

Hubo 7 mil 039 casos asintomáticos bajo observación médica, con mil 549 importados.

Hasta el domingo, la región administrativa especial (RAE) de Hong Kong de China había informado de un total de 259 mil 387 casos confirmados de Covid-19, incluidas 3 mil 993 muertes. Se habían notificado 82 casos confirmados en la RAE de Macao.

Se habían registrado un total de 21 mil288 casos confirmados, incluidas 853 muertes, en la región de Taiwán.

Un total de 27 mil 943 pacientes con Covid-19 en Hong Kong, 79 en Macao y 13 mil 742 en Taiwán había recibido el alta hospitalaria después de la recuperación.