China crea lista negra de canciones de karaoke por ser “ilegales”

China establecerá una lista negra de canciones para karaoke con el propósito de prohibir las melodías que tengan “contenido ilegal” en los locales de todo el país.

La medida, confirmada por el Ministerio de Cultura y Turismo, entrará en vigor el 1 de octubre, para evitar que se reproduzca contenido musical que ponga en peligro la unidad nacional, la soberanía o la integridad territorial.

En la lista negra se incluirán melodías que violen las políticas religiosas del Estado al propagar cultos o supersticiones, o las que fomentan actividades ilegales como el juego y las drogas, según Reuters.

Con esta medida, el Ministerio de Cultura y Turismo apuesta por canciones “sanas que fomentan la energía positiva”, o bien, que sean afines a la postura del gobierno.

Si bien las autoridades culturales no dieron nombres de canciones en específico, con anterioridad el gobierno de China ha prohibido piezas por su contenido político, entre ellas, “I love Taiwanese Girls”, “Fart”, “Beijing Hooligans” y “Don’t Want to Go to School”.

Los establecimientos de karaoke serán los encargados de “auditar” las melodías

Los proveedores de contenidos en los locales de karaoke serán responsables de auditar las canciones, para comprobar que no su contenido no es ilegal, añadió Reuters.

China tiene casi 50 mil locales de ocio con una biblioteca musical básica de más de 100 mil canciones, lo que dificulta a los operadores de los locales la identificación de los temas ilegales.

El Ministerio señaló que con esta medida, animaba a los proveedores de contenidos a suministrar música “sana y edificante” a estos locales.

“Al haber 50 mil karaokes y lugares de entretenimiento en el país, la aplicación de la ley y los controles va a ser particularmente difícil”, dijo un miembro del Ministerio.

En 2020, al menos un centenar de canciones se prohibieron en los lugares de karaoke, mientras que en 2018 alrededor de seis mil melodías se retiraron de los catálogos, por motivos políticos y derechos de autor.

De acuerdo con Reuters, China regula fuertemente y depura contenidos como la violencia, la pornografía o los comentarios políticamente delicados de las redes sociales y los sitios web.

En los últimos meses, China ha castigado las emisiones en directo de las plataformas de video por albergar contenidos que considera de “bajo gusto”.

En 2019, diferentes plataformas de música por internet retiraron algunas canciones de su catálogo, ya que el gobierno del país asiático las consideró como himnos de protesta.

Una de esas piezas fue “Do You Hear The People Sing?”, del musical Los Miserables, la cual fue entonada durante las manifestaciones contra el gobierno en la región semiautónoma de Hong Kong.

En este momento en el Aeropuerto de Hong Kong, jóvenes protestando cantan Les Misérables.



pic.twitter.com/nOwc0Shuju — Carolina🍷 (@Bellealouette) August 14, 2019

