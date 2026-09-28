China y EU alcanzan consenso sobre ocho áreas

China y Estados Unidos han alcanzado un consenso sobre ocho resultados después de que los dos jefes de Estado mantuvieran un intercambio de puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y las principales cuestiones internacionales y regionales.

Ambos países han acordado construir una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

Este entendimiento también busca mantener abiertos los canales diplomáticos, fortalecer la confianza entre ambas partes y promover una cooperación práctica en diferentes ámbitos.

Asimismo, los acuerdos alcanzados reflejan la importancia de preservar el diálogo permanente para abordar posibles diferencias y avanzar hacia relaciones más estables y previsibles en el futuro.

Ambas partes acuerdan apoyarse mutuamente en la organización de la Reunión de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen y la Cumbre de Líderes del G20 en Miami. Los dos jefes de Estado han expresado su intención de asistir a las reuniones organizadas por ambos países.

China y Estados Unidos también coinciden en que Irán debe cumplir su compromiso de no desarrollar armas nucleares y que ningún país o institución debe cobrar tasas de tránsito en las vías navegables internacionales.

China fomenta el diálogo con EU en temas como comercio y tecnología

Los dos jefes de Estado recuerdan la alianza entre China y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando lucharon codo con codo para garantizar la victoria.

En materia de comercio y economía, China y Estados Unidos reconocen el papel positivo de su mecanismo de consultas y de los resultados alcanzados por ambas partes.

La cooperación entre China y Estados Unidos en la lucha contra los estupefacientes y en la aplicación de la ley también ha dado resultados visibles.

Ambos países han acordado asimismo establecer un diálogo sobre inteligencia artificial. La próxima ronda de este diálogo se celebrará en noviembre de este año.

Estados Unidos da la bienvenida a la llegada al Zoo de Atlanta de una pareja de pandas gigantes cedida en régimen de arrendamiento por China.

Además, las fuerzas armadas de China y Estados Unidos han acordado firmar lo antes posible un memorando de entendimiento sobre el fortalecimiento de la comunicación y la prevención de crisis, así como continuar cooperando en la búsqueda de los restos de soldados estadounidenses en China.