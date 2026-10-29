Adolescente pide un viaje por aplicación y el conductor la rapta; así lograron localizarla en Baja California

Tremendo susto vivió una adolescente de 16 años, luego de que presuntamente un conductor de plataforma la privara de su libertad durante un viaje que comenzó en Tecate, Baja California.

La chica había pedido un viaje corto en Tecate, cuando notó que el chofer se empezaba a desviar de la ruta, por lo que de inmediato dio aviso a su madre, sin que el sujeto se diera cuenta.

Conductor de plataforma presuntamente rapta a adolescente en Baja California

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 27 de octubre, cuando la joven de 16 solicitó un viaje en la colonia Valle Verde, en Tecate, Baja California.

Durante el trayecto, la menor notó que el conductor comenzó a desviarse de la ruta que debía seguir, por lo que decidió enviarle un mensaje por WhatsApp a su madre para informarle lo que estaba ocurriendo.

Además de enviarle mensajes, la joven compartió su ubicación en tiempo real, lo que permitió a su familia conocer hacía dónde se dirigía el chofer.

La madre reportó la situación a las corporaciones de seguridad, por lo que agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) comenzaron las acciones para localizarla.

Encuentran a adolescente en una casa de Tijuana

Gracias a la geolocalización del teléfono celular de la joven, los agentes estatales lograron ubicarla en un casa de la colonia Buenos Aires Norte, en Tijuana. Sí, a casi 38 kilómetros del lugar donde la menor solicitó el viaje.

Una vez que la menor fue puesta a salvo, las autoridades detuvieron a Daniel “N”, quien fue señalado por presuntamente privarla de su libertad durante el trayecto a Tecate.

Después del operativo, la joven fue llevada al Hospital General para una valoración médica y emocional, mientras que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

¿Qué delito podría enfrentar el conductor detenido?

En Baja California, el Código Penal contempla distintos delitos relacionados con la libertad de las personas, entre ellos la sustracción o retención de menores y el secuestro.

Sin embargo, no son clasificaciones equivalentes, por lo que las sanciones pueden llegar a cambiar según cada caso.

El artículo 237, referido a la sustracción de menores, contempla penas de prisión de cinco a diez años. Por su parte, el artículo 164 habla sobre el delito de secuestro, cuando la privación de la libertad se realiza con fines de obtener una recompensa.

Las sanciones van de 20 a 40 años de prisión, además de una multa de 100 a 400 días. Además, el código penal prevé agravantes si la víctima es menor de edad.

