Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años: el hombre que desafió la hegemonía del PRI

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura clave en la transición democrática de México, exgobernador de Michoacán y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), murió la noche de este miércoles 28 de octubre.

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¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas fue hijo del expresidente de México Lázaro Cárdenas (1934-1940), y nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde 1954, Cárdenas Solórzano se involucró actividades políticas. En 1961 inició su participación política en el Movimiento de Liberación Nacional, un movimiento impulsado al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por varias figuras de la izquierda mexicana que pretendió reafirmar los principios de la Revolución Mexicana y el cumplimiento de la Constitución de 1917.

¿Cuándo renunció Cuauhtémoc Cárdenas al PRI?

En la década de 1970, Cuauhtémoc Cárdenas empezó su despegue en las filas del PRI. Fue senador de la República y subsecretario en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Además, en 1980 fue elegido gobernador de Michoacán, un puesto que ocupó su padre de 1928 a 1932, y que también su hijo Lázaro Cárdenas Batel ostentó de 2002 a 2008.

Al interior del PRI se comenzó a especular que Cuauhtémoc Cárdenas podría ser un candidato a la presidencia de México. Sin embargo, su involucramiento en la fundación de la llamada "corriente democrática" del PRI, un grupo al interior del partido que buscaba la renovación de sus métodos de selección de candidatos, provocó que abandonara ese partido político en 1987.

Cuauhtémoc Cárdenas y las elecciones de 1988

Tras su salida del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas buscó unir a partidos de centro e izquierda para formar el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición con la que competiría por la Presidencia de México en 1988.

Cárdenas fue elegido candidato presidencial de esa alianza y se enfrentó a Carlos Salinas de Gortari, abanderado del PRI. Durante la jornada electoral, los primeros reportes favorecían al candidato del FDN, quien llegó a proclamarse vencedor cuando se había contabilizado el 50% de las casillas, con una tendencia del 42%.

En aquel momento, la caída del sistema de cómputo electoral marcó aquella elección. Al final, las autoridades declararon ganador a Salinas de Gortari, en medio de cuestionamientos y controversias sobre los resultados.

Cuauhtémoc Cárdenas funda el PRD

Aunque los resultados de las elecciones de 1988 provocaron diferencias entre las fuerzas de izquierda, el Frente Democrático Nacional logró consolidarse como la segunda fuerza política del país. Ese impulso abrió el camino para reunir a distintas organizaciones y partidos en un solo proyecto: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en torno al liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas.

La creación del PRD marcó una nueva etapa en su carrera política. Cárdenas volvió a competir por la Presidencia de México en 1994 y 2000, pero también alcanzó un cargo histórico: en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.