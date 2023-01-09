AMLO respalda a Sheinbaum tras choque del Metro CDMX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues aseguró que “se alborotan los zopilotes” y aprovechan para descalificar y atacar, tras el choque del Metro CDMX.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que la Fiscalía capitalina dará a conocer el motivo real que causó el accidente entre la estación Potrero y La Raza en la Línea 3, que dejó un saldo de más de 50 heridos y una persona fallecida.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prometió que la Fiscalía de Ciudad de México determinará las causas del choque entre dos trenes de la línea 3 del Metro entre la Raza y Potrero pic.twitter.com/gKIY801aEk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

López Obrador aseguró que Sheinbaum es una mujer honesta y trabajadora y le dio su respaldo en lo que se necesite en la investigación del choque del Metro CDMX, pues dijo que por la época electoral, comenzaron los ataques.

"Se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la Ciudad de México y la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra y honesta, porque como estamos ya en temporada electoral pues se aprovechan para descalificar y atacar", dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respalda a la jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein pese a choque entre dos trenes de la línea 3 del Metro entre la Raza y Potrero pic.twitter.com/0E9nViGiu4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

Choque del Metro CDMX: últimas noticias

Esta mañana, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón, dio a conocer que tras el choque en el choque del Metro CDMX, durante la madrugada se retiró el último vagón y fue trasladado a Indios Verdes.

Explicó que ya se realizaron las inspecciones mecánicas y la energización de zonas para pruebas preoperativas.

Durante la madrugada de este lunes, se realizó el traslado del último vagón a Indios Verdes; iniciaron las revisiones al Pilotaje Automático, posteriormente se realizaron inspecciones mecánicas y energización de zonas para pruebas preoperativas.

Continúo reportando. pic.twitter.com/3T9LNLg2v3 — Guillermo Calderón (@GCalderon_Metro) January 9, 2023

Autoridades capitalinas dieron a conocer que se supervisó el retiro y traslado de los vagones involucrados en el choque del Metro CDMX, mientras que peritos recabaron los indicios para los dictámenes, además de que ya tienen en su poder las cajas negras de los trenes involucrados en el choque del Metro CDMX.

Además, Claudia Sheinbaum visitó a los heridos en los diversos hospitales en donde son atendidos y aseguró que 63 servidores públicos darán atención personalizada a las familias y a los lesionados por el choque del Metro CDMX.