¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 9 de enero

El 9 de enero en la mañanera de AMLO se dieron a conocer los precios de los combustibles y detalles sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Pofeco da a conoce precios de los combustibles



La Profeco dio a conocer en la mañanera de AMLO los precios de los combustibles hasta el 5 de enero de 2023.

Regular: $22.03 pesos

Premium: $24.16 pesos

Diésel: 23.63% presos

Los estímulos fiscales durante esta semana serán:

Regular: 61.4%

Premium: 40.1%

Diésel: 98.5%

Programa de la Cumbre de Líderes de América del Norte

El canciller dio a conocer el programa de la Cumbre de Líderes de América del Norte y la reunión que AMLO tendrá con Joe Biden y Justin Trudeau.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard confirmó que a las 05:00 de la tarde se reunirá el presidente @lopezobrador_ con su homólogo norteamericano, Joe Biden. pic.twitter.com/rwhWvBIYWM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

“Tendremos una ceremonia de recepción, habrá una charla prevista entre mandatarios y esposa y un saludo privado, la reunión bilateral está agendada para las 05:00 de la tarde”, indicó Ebrard.

Los temas que se abordarían en la reunión entre AMLO-Biden se encuentran: cambio climático, reducir altos flujos de migrantes procedentes de Centroamérica y el combate al fentanilo.

#EnLaMañanera | Cambio climático, reducir altos flujos de indocumentados procedentes de Centroamérica y el combate al fentanilo son los temas clave de la reunión López Obrador- Biden agendada a las 05:00 pm de este lunes. pic.twitter.com/yzbaYLrJrX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

AMLO no habló de detención de Ovidio Guzmán

El Presidente aseguró que durante el trayecto del AIFA al hotel en el que se hospedará Biden no se abordó el tema de la detención de Ovidio Guzmán ni del tema migratorio.

"Simplifican demasiado, no toman en cuenta que estamos llevando a cabo una política de principios, que si se detuvo a Ovidio fue porque venía el Presidente Biden, que si se le detuvo es que queríamos quedar bien. Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida", declaró.



#EnLaMañanera | Durante su mañanera, el presidente @lopezobrador_ rechazó dialogar con el presidente Biden sobre la detención de Ovidio Guzmán e insistió en que detención no fue una “ofrenda” al mandatario norteamericano pic.twitter.com/STY9ixdxmk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023



Al respecto, López Obrador lamentó la muerte de los militares que participaron en la recaptura de Ovidio Guzmán, por lo que insistió que es una falta de respeto a ellos pensar que la detención es una "ofrenda" para el presidente Joe Biden.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ lamentó la muerte de al menos 10 militares, una integrante de la Guardia Nacional y al menos 19 pistoleros del Cártel de Sinaloa, durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán. pic.twitter.com/mZN3dXdxtQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

AMLO ofrece a Sheinbaum apoyo por choque en Metro CDMX

El Presidente dijo que se de dará a conocer la verdad de lo que ocurrió en la Línea 3 del Metro CDMX, tras el choque que dejó más de 50 heridos y un fallecido, pero refrendó su apoyo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mujer "íntegra y honesta".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prometió que la Fiscalía de Ciudad de México determinará las causas del choque entre dos trenes de la línea 3 del Metro entre la Raza y Potrero pic.twitter.com/gKIY801aEk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

"Se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la Ciudad de México y la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra y honesta, porque como estamos ya en temporada electoral pues se aprovechan para descalificar y atacar", opinó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respalda a la jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein pese a choque entre dos trenes de la línea 3 del Metro entre la Raza y Potrero pic.twitter.com/0E9nViGiu4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

AMLO aplaude respuesta del mundo por situación en Brasil

El Presidente celebró la respuesta de la comunidad internacional por el asalto a los tres poderes en Brasil por parte de bolsonaristas, pues aseguró que es muestra de la democracia.

"Fue buena la respuesta y fue un intento fallido de parte del conservadurismo brasileño porque fue muy buena la solidaridad internacional y eso es lo que debe de promover. La respuesta a la situación en Brasil fue muy buena, se mostró que se apuesta a la democracia, de verdad, no de manera demagógica", expresó.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El presidente López Obrador abordó el tema de la llegada de Biden al AIFA para la Cumbre de Líderes de América del Norte, además del choque del Metro CDMX. Estas fueron las frases más destacables de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 9 de enero.