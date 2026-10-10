¿Regresará a prisión? Christa Pike sale del hospital tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en Estados Unidos, fue dada de alta del hospital y trasladada nuevamente a prisión, informaron sus abogados este sábado.

La mujer, de 50 años, regresó al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, Tennessee, donde ha permanecido durante aproximadamente tres décadas. Su traslado ocurre después de más de una semana hospitalizada por las complicaciones que sufrió durante el procedimiento con el que las autoridades pretendían ejecutar su sentencia de muerte.

A través de un comunicado, sus representantes legales confirmaron que continuará bajo supervisión médica mientras avanza su recuperación.

“Está agradecida a los primeros intervinientes y a su equipo médico por su atención en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y seguiremos supervisando su recuperación”, señalaron sus abogados.

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de una sustancia letal

El pasado 30 de septiembre, las autoridades de Tennessee intentaron ejecutar a Christa Pike mediante una inyección letal. Durante el procedimiento recibió dos dosis de pentobarbital, un fármaco utilizado en ejecuciones en Estados Unidos.

Sin embargo, la mujer no murió y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Tras el intento fallido, permaneció hospitalizada y, de acuerdo con la información difundida por sus abogados, llegó a encontrarse en una condición crítica que generaba preocupación por sus posibilidades de recuperación.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias de Tennessee no han ofrecido una explicación definitiva sobre lo que salió mal durante el intento de ejecución.

Christa Pike despertó después de recibir dos inyecciones letales y sobrevivir a su ejecución en #Tennessee. Su abogado confirmó que recuperó la conciencia, puede comunicarse de manera básica y ya no necesita respirador artificial. Las autoridades todavía investigan qué falló durante el procedimiento y no está definido cómo se cumplirá la pena de muerte. Mientras tanto, una jueza ordenó preservar toda la evidencia relacionada con la ejecución. Una nota de Raziel Cruz Salazar en #Hechos ➡️https://t.co/yO0gHdYZVV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

¿De qué acusan a Christa Pike?

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que era su compañera en un programa de formación laboral en Tennessee. El crimen ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, Pike participó en la agresión contra Slemmer junto con su entonces novio y otra persona. La víctima fue golpeada y apuñalada en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, en Knoxville.

¿Qué pasará con su condena después de sobrevivir a la ejecución?

El alta hospitalaria no significa que Christa Pike haya quedado en libertad ni que su sentencia de muerte haya sido anulada. La mujer regresó al centro penitenciario, donde continuará bajo atención médica mientras sus abogados supervisan su recuperación.

