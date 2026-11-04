¿Qué pasará con su sentencia? Christa Pike es diagnosticada con cáncer de sangre y exige conmutación de la pena

Los abogados de Christa Pike habrían advertido meses antes de su intento de ejecución que su estado de salud podía provocar complicaciones durante el procedimiento.

La defensa habría señalado que la condenada padece un trastorno relacionado con un cáncer de sangre poco común, además de problemas en sus venas que podían dificultar la aplicación de las dos dosis de pentobarbital.

Christa Pike tiene cáncer de sangre

De acuerdo con información publicada por la revista People, los abogados presentaron un escrito ante las autoridades de Tennessee el 8 de enero de 2026.

En el documento solicitó que se tomaran en cuenta las condiciones médicas de Christa Pike, pues consideraba que someterla a una inyección letal podía ocasionarle dolor y sufrimiento innecesarios.

“No sé cómo sobreviví”. Christa Pike rompió el silencio un mes después de sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee. Su salud ha mejorado, pero asegura que aún enfrenta secuelas físicas y emocionales. https://t.co/mO5bzWBIMs https://t.co/cOZUxifSTw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 31, 2026

La defensa explicó que había sido diagnosticada con un trastorno mieloproliferativo, un tipo poco común de cáncer en la sangre que afecta la producción de células sanguíneas en la médula ósea.

A esto se suma la trombocitosis, la cual se caracteriza por concentrar una cantidad elevada de plaquetas en la sangre, condición que, según sus abogados, podía incrementar los riesgos durante la ejecución.

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital

Pese a las advertencias presentadas por los abogados de Christa Pike, las autoridades continuaron con el procedimiento programado para el 30 de septiembre de 2026 en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville.

Durante el intento de ejecución, el personal utilizó 10 agujas, pero no consiguió establecer una vía intravenosa adecuada.

El procedimiento terminó con Christa Pike hospitalizada durante 10 días, donde permaneció inconsciente y necesitó asistencia de un respirador para poder mantener sus funciones respiratorias.

El caso provocó además consecuencias dentro del sistema penitenciario de Tennessee, pues el gobernador de ese estado, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones restantes previstas para 2026 y solicitó una investigación independiente para revisar lo ocurrido, aunque hasta este momento no se ha anunciado si habrá un nuevo intento de ejecución.

