Suspenden ejecución de condenado a muerte en Tennessee; no le encontraban las venas

Un condenado a muerte por el asesinato de tres personas en Tennessee, Estados Unidos, obtuvo un año más de vida, después de que su ejecución, planeada para hoy 21 de mayo de 2026, tuviera que ser suspendida porque los médicos no le encontraron la vena para poder aplicarle la inyección letal.

El caso involucra a Tony Carruthers, de 57 años, quien fue encontrado culpable en 1994 de los secuestros y asesinatos de Marcellos Anderson, la madre de la víctima, Delois Anderson, y Frederick Tucker.

¿Por qué se suspendió la ejecución de Tony Carruthers en Tennessee?

Hoy 21 de mayo de 2026, oficiales trataron de encontrar una vena en el cuerpo de Tony Carruthers durante más de una hora, mientras él se quejaba, aseguró Maria DeLiberato, abogada del sentenciado, quien señaló que esa escena fue “horrible” de ver.

Al respecto, el Departamento de Prisiones de Tennessee señaló que, a pesar de que el personal médico estableció una línea intravenosa primaria, no fueron capaces de encontrar una vena apta de respaldo, requerida por el protocolo de ejecuciones del Estado.

Debido a que no pudieron seguir con esta acción, los oficiales suspendieron la ejecución. Los abogados del sentenciado pidieron a una corte federal y a otra estatal que pusieran su pena capital en pausa, debido a que los intentos infructuosos de encontrar una vena eran un “castigo cruel e inusual”.

NEW: After Tennessee botched the execution of Tony Carruthers this morning — leading Gov. Bill Lee to issue him a one year reprieve of execution — the U.S. Supreme Court, with no noted dissents, gave Florida the go-ahead to try and kill Richard Knight later today. pic.twitter.com/RAvQDIrczc — Chris “Law Dork” Geidner (@chrisgeidner) May 21, 2026

Bill Lee, gobernador de Tennessee, informó en un comunicado que le brindaba a Carruthers la suspensión de su ejecución por un año.

El protocolo de la inyección letal bajo sospecha por fármacos caducados

Apenas ayer miércoles 20 de mayo, los abogados del sentenciado habían hecho públicas sus preocupaciones por que el Departamento de Prisiones usara medicamentos caducados para la ejecución.

Quién es Tony Carruthers y por qué la defensa alega su inocencia

Tony Carruthers fue declarado culpable sin evidencia física que lo ligara a los homicidios, sino con base en los testimonios de testigos que afirmaron escuchar confesar o discutir el crimen. Entre ellos, está un hombre que después descubrió que era un informante de la policía y aseguró que había recibido un pago por sus declaraciones.

El juez obligó a Carruthers a representarse a sí mismo, luego de que amenazó a diversos abogados encargados de su defensa en el pasado. No obstante, esto representa una violación a la legislación relacionada en caso de pena de muerte, señaló la organización Amnistía Internacional.

James Montgomery, coacusado con Carruthers, también había sido sentenciado a muerte, pero posteriormente su sentencia fue revisada y fue liberado en 2015.