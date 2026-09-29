Asesinan a Jonathan Mckinsey, ejecutivo de The New York Times en California: Esto es lo que se sabe del caso

Un ataque a balazos en un parque deportivo de Estados Unidos sacó a la luz un pleito entre familia que culminó en el asesinato de uno de los miembros. Jonathan McKinsey, ejecutivo de 40 años e ingeniero en la división de juegos de The New York Times, fue asesinado en el estacionamiento de un parque en la ciudad de Dublin, California.

En el mismo sitio, las autoridades arrestaron a sus suegros, una pareja de 76 años de edad, quienes son los principales sospechosos del crimen.

Estos son los detalles del ataque y los antecedentes entre la víctima y su familia.

A New York Times executive was fatally shot allegedly by his 77-year-old in-laws in Northern California. Jonathan McKinsey, 40, was gunned down outside a popular sports complex in Dublin, about a block from the police department. McKinsey's in-laws have been taken into custody.… pic.twitter.com/VDbJP8j8P8 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 28, 2026

Así fue el ataque contra Jonathan McKinsey

Todo pasó por la tarde del pasado sábado 26 de septiembre en el Dublin Sports Grounds, cuando un oficial que patrullaba la zona vio a la víctima tirada en el suelo mientras se registraban llamadas al 911.

Testigos dijeron que un hombre y una mujer con cubrebocas dispararon contra McKinsey y luego intentaron huir.

Con las señas que dieron los testigos, los agentes detuvieron a unos metros del lugar a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años.

¿Quién era Jonathan McKinsey?

Jonathan McKinsey trabajaba desde enero de 2023 como director de Ingeniería para New York Times Games.

La empresa confirmó su fallecimiento y su antigüedad en el puesto, pero evitó dar más declaraciones.

La víctima vivía en Dublin y trabajaba de manera remota desde la zona de la Bahía de San Francisco.

Jonathan McKinsey tenía problemas familiares

La investigación arrojó que el asesinato fue en medio de un pleito legal entre McKinsey y su esposa, Candice Jang. La pareja se casó en 2012 y tenía tres hijos, pero desde finales de 2025 iniciaron el proceso de divorcio y la disputa por la custodia.

Registros judiciales exponen que existían denuncias previas, órdenes de restricción y visitas supervisadas de dos horas a la semana para el padre.

Jonathan McKinsey y su esposa tuvieron una audiencia antes del asesinato

El homicidio fue exactamente una semana antes de que la víctima y su esposa comparecieran en el tribunal para una audiencia relacionada con su divorcio.

Además, en los documentos del caso había acusaciones por tensiones familiares y señalamientos entre las partes involucradas durante los meses antes del ataque.

🚨 ALERTA: 🇺🇸 | Jonathan McKinsey, ejecutivo de ingeniería de The New York Times, murió baleado en un estacionamiento de Dublin, California. Sus suegros, Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, fueron arrestados y enfrentan cargos de asesinato. pic.twitter.com/3xDuk9Qgeo — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 28, 2026

¿Quiénes asesinaron a Jonathan McKinsey?

Shouyong Zhang y Shili Chen, padres de la esposa de McKinsey, fueron ingresados a la cárcel de Santa Rita sin derecho a fianza bajo sospecha de homicidio.

Las autoridades locales aseguraron que no buscan a más personas involucradas en el ataque y confirmaron que la pareja deberá comparecer ante un juez para definir su situación legal.