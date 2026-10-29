Revelan que Christa Pike sí sería ejecutada tras sobrevivir a la inyección letal

La sentencia de muerte de Christa Pike permanecería vigente después de que sobrevivió a un intento de ejecución el mes pasado.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, señaló que la condena se mantendrá de acuerdo a las las leyes estatales, a menos que los tribunales determinen modificarla.

Habría otro intento de ejecución para Christa Pike

Christa Pike tenía programada su ejecución para el 30 de septiembre, en un procedimiento que la habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Sin embargo, el proceso no se completó, pues sobrevivió a dos dosis de pentobarbital y tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

El tribunal ordenó al Departamento Correccional de Tennessee conservar todas las pruebas vinculadas con la ejecución fallida, en una medida busca garantizar que los materiales puedan utilizarse en futuras impugnaciones legales que presente la condenada.

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Tras el incidente, el gobernador Bill Lee ordenó suspender todas las ejecuciones previstas en Tennessee durante el resto del año y dispuso una investigación independiente para esclarecer las causas de la falla del procedimiento.

Sin embargo, en sus nuevas declaraciones afirmó que: "En lo que respecta a una persona en particular como Christa Pike y su delito, ella sigue encarcelada bajo las leyes del estado de Tennessee. Sospecho que su condena será la misma que antes, a menos que los tribunales determinen lo contrario".

¿Cuándo será la ejecución de Christa Pike?

De acuerdo a lo mencionado por el gobernador de Tennessee, Christa Pike deberá ser ejecutada para cumplir con la pena de muerte que le fue impuesta por asesinar a Colleen Slemmer, una compañera de un programa educativo, ocurrido en Knoxville en 1995.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la fecha en la que Christa Pike sería ejecutada.

Actualmente, permanece recluida en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, conocido anteriormente como la Prisión para Mujeres de Tennessee, a la espera de que se dictamine su situación legal.

