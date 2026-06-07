¡Atención! Segundo ciclón tropical, “Boris”, podría impactar en México durante los próximos días

¡Atención, mexicanos! El segundo ciclón tropical, Boris, podría impactar en México en los próximos días, provocando lluvias en distintas regiones del país, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La zona de baja presión, identificada como EP91, actualmente se ubica frente a las costas de Guerrero y ya tiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical Boris.

¿Cuándo podría impactar "Boris" en México?

" Boris ", el segundo ciclón tropical de la temporada de huracanes 2026 , podría impactar en México durante las primeras horas del próximo martes 9 de junio 2026 .

Trayectoria del ciclón "Boris": ¿En qué regiones de México podría impactar?

Se espera que este domingo, la baja presión se intensifique a presión tropical. Aunque su trayectoria aún es errática, algunos pronósticos indican que el próximo lunes el fenómeno meteorológico podría acercarse a Acapulco, Guerrero.

Durante la madrugada o la mañana del martes "Boris" podría impactar con categoría superior en las siguientes regiones de México:



Puerto de Acapulco, Guerrero

Lázaro Cárdenas, Michoacán

¿Cómo se forma un ciclón tropical?

Para que un ciclón tropical se forme, la naturaleza necesita combinar a la perfección una serie de factores meteorológicos. En términos sencillos, el océano funciona como un motor y el agua caliente es su combustible. El proceso ocurre a través de los siguientes pasos:

