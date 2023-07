Segunda ola de calor golpea España y comienza a ceder

La segunda ola de calor en España puso en alerta 34 provincias del país, debido a que las temperaturas registradas superaron los 44 grados, en la localidad de Albox, en la provincia de Almería, hoy, casi alcanzan los 45 grados celsius.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), la ola de calor disminuirá mañana en la mayor parte del país, se espera un clima estable con temperaturas máximas de hasta 39 grados celsius, aunque con pocos cielos nubosos.

Sin embargo, la temperatura aumentará mínimamente en el extremo sur de la península, en el Islote de Alborán e Islas Canarias, los termómetros podrían registrar de 40 a 42 grados celsius.

Este miércoles, en dos municipios de la provincia de Murcia: Puerto Lumbreras y Calasparra, el termómetro marcó 44.3 y 44.1 grados celsius respectivamente.

#DatosAEMET registrados hoy. Puedes consultar los datos PROVISIONALES de estaciones automáticas de AEMET de hoy y días recientes en https://t.co/VXtl4azrT2 pic.twitter.com/ufmypsM1JW — AEMET (@AEMET_Esp) July 12, 2023

¿A cuántas personas afectó la ola de calor?

La ola de calor afectó a más de 36 millones de habitantes en 13 de las 17 regiones del país; ante esto, meteorólogos emitieron alerta roja por calor en las provincias de Córdoba, Jaén y Granada, dicho señalamiento significa que hay un riesgo extremo.

En Madrid, la capital de España, trabajadores al aire libre se enfrentan a estas altas temperaturas y el riesgo es grande, en lo que va del año dos personas, con este tipo de empleos, murieron en el país.

Los trabajadores al aire libre aseguran que el clima tan caluroso ha dificultado sus labores, “nosotros no podemos protegernos con nada, simplemente beber mucho líquido, agua, coca cola, mojarnos la cabeza para no deshidratarnos”, es lo que hacen Tobías y sus compañeros.

En la predicción de temperaturas de @CopernicusECMWF para el trimestre agosto-septiembre-octubre, llama la atención que en la práctica totalidad de las tierras emergidas del planeta (y en buena parte de los océanos) hay una alta probabilidad de que sea más cálido de lo normal. pic.twitter.com/S0Pzzy5aLU — AEMET (@AEMET_Esp) July 12, 2023

¿Qué medidas toman los habitantes contra esta ola de calor?

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), recomienda a los habitantes que, eviten actividades al aire libre, durante los días de calor extremo, con el fin de evitar golpes de calor o enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

“Entiendo lo que nos recomiendan siempre, no salir en las horas pico, estar muy hidratado y demás proceso, las personas mayores o los pequeños tendrán que cuidarlos un poco más, pero creo que tampoco se puede hacer mucho más”, platicó David un residente de Madrid.

Los mismos habitantes aseguran que las altas temperaturas se han convertido en algo normal en el país y que el calor se ha vuelto insoportable, incluso con precauciones,

“Nos vamos cada vez más acostumbrando y no va a cambiar, porque no hemos hecho nada para cambiarlo. Entonces, me cuesta un euro que haga todo este calor”, dijo Cristina quien vive en Madrid, España.