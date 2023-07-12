¡Las altas temperaturas no dan tregua! Ola de calor sofoca Florida del Sur en Estados Unidos

La región de Florida del Sur está bajo otra advertencia de altas temperaturas y se espera que la ola de calor dure allí hasta la noche de este miércoles 12 de julio de 2023. Las temperaturas continúan batiendo récords diariamente, y la situación se ve exacerbada por la cubierta del área por la nube de polvo sahariano que llegó a través del Océano Atlántico desde África. Además, los meteorólogos advirtieron de las temperaturas que, con la humedad, subirán a los 43 grados Celsius para el final de la semana.

La gente de Miami ha sufrido días calurosos durante todo un mes, con un índice de calor superior a los 38 grados centígrados: "No lo había sentido tan caluroso, así que eso es algo nuevo. Esto es increíble", dijo un residente de Miami.

“Death ridge” setting up next week pic.twitter.com/2hLX9nQw2M — Chase Benton (@chasetxwx) July 11, 2023

El calor del océano alrededor del estado de Florida intensifica la humedad y las temperaturas en la Tierra

Las aguas del océano suelen ser cálidas en esta época del año alrededor de Florida y en el Golfo de México, pero nunca tan calientes en la historia registrada. El calor del océano alrededor del estado de Florida intensifica la humedad y las temperaturas en la tierra y estresa los arrecifes de coral.

"Este es probablemente el verano más caluroso que he tenido en mucho tiempo. Está hirviendo. No está tibio sino caliente como agua de baño. No puedo creerlo. Nunca me había sentido tan caliente antes. Tenemos que recorrer un largo camino antes de pasar esta temporada de calor", dijo otro residente de la Florida.

Dangerous heat indicies across much of the contiguous USA, the southern plains in particular. Here’s some @NWS heat safety information you’ll find helpful. Data via @okmesonet #heatsafety #heatwave #heat pic.twitter.com/doOa7syR9d — Tornado Quest (@TornadoQuest) July 12, 2023

Estas anomalías climáticas no solo están ocurriendo en el sur de Estados Unidos. El noreste del país se ha visto afectado por las inundaciones severas, donde el estado de Vermont emitió una advertencia de inundaciones repentinas. Las lluvias torrenciales también anegaron partes de Nueva Inglaterra y el noreste durante la noche, arrasando caminos, forzando evacuaciones e interrumpiendo los vuelos aéreos.

Ha sido una semana de altas temperaturas récord y clima anormal en todo el país, con muchos meteorólogos en Miami que ya utilizan términos como catástrofe climática y crisis climática para describir la nueva realidad.