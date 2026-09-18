BMV cierra la jornada con cambios importantes hoy 18 de septiembre de 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó cambios al cierre de la jornada este viernes 18 de septimebre de 2026. Consulta aquí cómo quedaron los mercados financieros y el dólar en ventanilla.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 18 de septiembre de 2026

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 18 de septiembre de 2026 en $16.10 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró la BMV hoy 18 de septiembre de 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró una baja de -0.78% con 63,375.93 puntos al cierre de hoy 18 de septiembre de 2026.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 18 de septiembre de 2026?

Wall Street cerró una semana volátil con una nota moderada el viernes, ya que los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense superaron el 5%, mientras que los precios del crudo revirtieron las ganancias iniciales pero se mantuvieron por encima de los 100 dólares por barril, manteniendo las preocupaciones inflacionarias en primer plano.

La sesión puso fin a una semana que, en esencia, se dividió en dos: primero, la inquietud y la expectación en los días previos a la esperada subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, seguidas de las consecuencias de dicha decisión.

El repunte del sector de los semiconductores impulsó al Nasdaq y al S&P 500, pero la debilidad generalizada arrastró al Dow Jones a un cierre a la baja.

El S&P 500 cerró la sesión con una pérdida semanal mínima, mientras que el Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico, cerró al alza respecto al cierre del viernes anterior. El Dow Jones, compuesto por las principales empresas, sufrió su mayor caída porcentual semanal desde marzo.



El promedio industrial Dow Jones (.DJI), cayó 95,40 puntos, o un 0,18%, hasta los 51.682,64.



El S&P 500 (.SPX) ganó 12,74 puntos, o 0,17%, hasta 7.650,50



El Nasdaq Composite (.IXIC), ganó 104,25 puntos, o un 0,40%, hasta alcanzar los 26.522,55.

Petróleo hoy 18 de septiembre de 2026

Los precios del petróleo cayeron el viernes después de que China, atendiendo a una solicitud de Arabia Saudita, pidiera a Irán que limitara los ataques de los rebeldes hutíes contra la infraestructura petrolera saudita que han amenazado una segunda ruta de exportación de petróleo en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent cerraron a 104.87 dólares el barril, con un descenso de 95 centavos, o un 0.93%.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) terminaron a 100.30 dólares el barril, con un descenso de 1.61 dólares, o un 1.58%.

Con información de Reuters

