¿Dólar volverá a los 17 pesos? Así cierra hoy la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio en México

¿Estás planeando cambiar dinero? La Bolsa Mexicana, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes tras el anuncio del alto al fuego en Irán.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV y el tipo de cambio en México para este 8 de abril 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana da Valores en abril 2026?

Para este miércoles 8 de abril, el índice S&P/BMV IPC registró una jornada positiva, ubicándose en 70,221.76 puntos, lo que representó una variación al alza de 2.47%, equivalente a un incremento de 1,692.54 puntos.

En cuanto a la actividad del mercado, se reportó un volumen de operación con 164,296,712 títulos.

Así cierra Wall Street HOY 8 de abril 2026

El Wall Street cerró la jornada de este miércoles 8 de abril de 2026 con fuertes ganancias, impulsadas por un mayor optimismo en los mercados tras la disminución de tensiones geopolíticas.

Los principales índices bursátiles registraron avances generalizados:



El Dow Jones Industrial Average subió 2.8% , equivalente a 1,325.46 puntos , para cerrar en 47,909.92 unidades .

subió , equivalente a , para cerrar en . El S&P 500 avanzó 2.5% ( 165.96 puntos ) y se ubicó en 6,782.81 unidades .

avanzó ( ) y se ubicó en . El Nasdaq Composite ganó 2.8% (617.15 puntos), cerrando en 22,635.00 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 8 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 8 de abril de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.25 pesos la compra y en $13.34 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 8 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 8 de abril 2026, en 71 mil 472 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.63% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró pérdidas tas dos días consecutivos de ganancias.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 246 mil 470 pesos por unidad.

Precio del petróleo se desploma este miércoles

El precio del petróleo se desplomó este miércoles 8 de abril 2026, cayendo por debajo de los 100 dólares el barril, ante la esperanza de que el estrecho de Ormuz se reabra después de que el presidente estadounidense Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán.



Petróleo Brent - 94.75 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 94.41 dólares el barril.

Los precios del petróleo cayeron ante la expectativa de la reapertura del estrecho y la posibilidad de que las reservas de energía acumuladas pudieran transitar por la ruta marítima, dijo Andrew Lipow, fundador de Lipow Oil Associates.

Con información de Reuters...