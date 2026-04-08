Israel ataca: El pacto Trump-Irán de alto al fuego desató la ‘Oscuridad Eterna’ sobre Líbano

Menos de doce horas después del anuncio de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán, la aviación israelí desató lo que describe como la "mayor operación coordinada" contra Hezbolá desde el inicio de la guerra el pasado 2 de marzo. En apenas 10 minutos, más de 100 centros de mando y sitios militares fueron bombardeados en Beirut, el sur del país y el Valle de la Becá. La ofensiva deja una certeza sangrienta: para el gobierno de Benjamín Netanyahu, la tregua regional no incluye al Líbano.

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Israel ignoró los llamados a la calma y golpeó con una ferocidad sin precedentes zonas densamente pobladas:



Masacre en Saida: Poco antes del anuncio de la tregua, un ataque contra una zona de cafés frente al mar mató a 8 personas e hirió a 22.

Poco antes del anuncio de la tregua, un ataque contra una zona de cafés frente al mar mató a 8 personas e hirió a 22. Beirut bajo humo: Edificios en el centro de la capital fueron nivelados sin previo aviso. Equipos de rescate y civiles buscan desesperadamente a niños entre los escombros en barrios como Chiyah.

Edificios en el centro de la capital fueron nivelados sin previo aviso. Equipos de rescate y civiles buscan desesperadamente a niños entre los escombros en barrios como Chiyah. Crisis sanitaria: Los hospitales libaneses han emitido llamados urgentes para la donación de sangre ante el flujo masivo de heridos, mientras la Cruz Roja describe un "número ingente de víctimas".

El laberinto diplomático: ¿Líbano está dentro o fuera?

Existe una contradicción total entre los mediadores y las partes en conflicto:



La versión de los mediadores: Pakistán, pieza clave en el acuerdo, afirmó que el cese al fuego es "inmediato y en todas partes, incluyendo el Líbano".



Pakistán, pieza clave en el acuerdo, afirmó que el cese al fuego es "inmediato y en todas partes, incluyendo el Líbano". La postura de Israel: La oficina de Netanyahu fue tajante al declarar que el acuerdo con Irán "no incluye al Líbano" . El líder de la oposición, Yair Lapid , calificó esto como un "desastre político", señalando que Israel ni siquiera estuvo en la mesa de negociación final entre Trump y Teherán.



La oficina de Netanyahu fue tajante al declarar que . El líder de la oposición, , calificó esto como un "desastre político", señalando que Israel ni siquiera estuvo en la mesa de negociación final entre Trump y Teherán. La reacción de Hezbolá: El grupo armado ha mantenido un silencio operativo inédito desde el anuncio del pacto, pero advirtió que su cumplimiento depende de que Israel detenga las agresiones. El legislador Ibrahim Moussawi amenazó con que, si Israel no se adhiere, habrá una respuesta de todo el "Eje de la Resistencia", incluyendo a Irán

La población de Líbano queda atrapada entre el fuego cruzado de Israel y Hezbolá.



Desde el 28 de febrero, el conflicto ha dejado más de 800 muertos y cerca de 800 mil desplazados. En zonas como Beirut y Baalbek, familias sobreviven en refugios improvisados… incluso dentro de… pic.twitter.com/1ol6P43yBQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

La guerra de cinco semanas ha empujado al Líbano a un punto de quiebre, con más de 1,500 muertos (incluyendo 130 niños) y más de 4,800 heridos.

También hay un desplazamiento masivo, con 1.2 millones de personas —uno de cada cinco libaneses— que han sido forzadas a dejar sus hogares. Las escuelas están saturadas y miles duermen en autos o tiendas improvisadas en espacios públicos.

La llegada masiva de comunidades chiítas a otras regiones ha disparado las tensiones sectarias por el temor de que estas nuevas áreas se conviertan en blancos israelíes.

Hospitals in Lebanon are pleading for blood donations.



Lebanon’s ambulance and rescue teams are running non-stop — risking being targeted.



Entire neighborhoods flattened.



Children, families, civilians are trapped under rubble.



This is how Israel abides by a “ceasefire.” pic.twitter.com/FoMEmtl24q — sarah (@sahouraxo) April 8, 2026

La "Zona de Seguridad" y el futuro político

Israel declaró su intención de ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una zona de amortiguamiento. Esto ha generado temor de una ocupación prolongada que impida el regreso de los residentes.

El gobierno del presidente Joseph Aoun anunció que está abierto a negociar directamente con Israel por primera vez, buscando proteger la soberanía estatal.

Sin embargo, Israel ignoró la oferta hasta el momento, manteniendo su campaña para destruir la infraestructura de Hezbolá por la fuerza, una tarea que fuentes militares israelíes ya reconocen como imposible de lograr plenamente.

