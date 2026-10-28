Dólar vuelve a subir en México: peso se deprecia mientras la Bolsa de Valores se recupera

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con ganancias este martes 27 de octubre de 2026 y puso fin a una racha de tres jornadas consecutivas a la baja. En Azteca Noticias te compartimos el cierre de los principales mercados bursátiles, así como el precio del dólar.

Bolsa Mexicana de Valores hoy 27 de octubre: ¿cómo cerró?

La BMV terminó la jornada en terreno positivo, luego de que el principal índice accionario S&P/BMV IPC marcara un avance de 0.35 por ciento para ubicarse en 69,711.87 puntos.

Este repunte representó una ganancia de 240.88 unidades, de acuerdo con los datos reportados durante la jornada, lo que le puso fin a una serie de sesiones a la baja.

En el mercado cambiario, el peso mexicano retrocedió frente al billete verde, en un contexto en el que los inversionistas ajustaron sus posiciones antes de las próximas decisiones de política monetaria de importantes bancos centrales, entre ellas la de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Wall Street hoy: así cerraron el S&P 500, el Nasdaq y Dow Jones

Los principales indicadores de Wall Street también registraron avances durante la jornada del martes 27 de octubre. Entre los datos compartidos destacaron las ganancias del S&P 500 y el Nasdaq Composite.

El S&P 500 avanzó 0.60 por ciento y se ubicó en 7,722.60 puntos, con una ganancia de 45.83 unidades.

Por su parte, el Nasdaq Composite, que pertenece a empresas tecnológicas, registró un incremento de 1.18 por ciento para alcanzar los 26,477.81 puntos, lo que representó un avance de 308.43 unidades.

El Dow Jones registró un incremento del 0.31%, que en puntos representa el 15.99, terminando la jornada en 52,377.57 unidades.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 27 de octubre de 2026

El precio del dólar en México mostró movimientos al alza durante este martes, mientras el peso perdió terreno, a pesar de que este lunes se apreció ligeramente.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio finalizó en 18.67 pesos por unidad, frente a niveles cercanos a 18.56 pesos de la sesión anterior.

Mientras que el dólar en Banco Azteca se ubicó en los siguientes niveles:



Compra: 17.00 pesos por dólar.

Venta: 19.09 pesos por dólar.

Aunque la Bolsa Mexicana de Valores logró recuperarse este martes, el avance de las acciones no impidió que el peso mexicano registrara pérdidas frente al dólar.