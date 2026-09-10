Si viajas en el Metro CDMX: Todas las estaciones que suspenderán servicio del 12 al 16 de septiembre

¡A usar el camión! Como te informábamos en Azteca Noticas, a partir del sábado 12 de septiembre, varias estaciones de la Línea 12, conocida como la Línea Dorada del Metro de la Ciudad de México (CDMX), suspenderán su servicio por trabajos de mantenimiento.

En tanto que, por los festejos del Grito de la Independencia, algunas estaciones de la Línea 2 permanecerán cerradas. Conoce cuáles son, qué días no darán servicio y qué alternativas podrán utilizar los usuarios.

Lista completa de estaciones del Metro CDMX que no darán servicio del 12 al 16 de septiembre

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 12 operará de manera parcial debido a trabajos de sustitución del aparato de vía 13-23, por lo que únicamente ofrecerá servicio de la estación Mixcoac a la estación San Andrés Tomatlán y viceversa.

Es decir, al menos 9 estaciones permanecerán de la Línea Dorada cerradas de sábado 12 al miércoles 16 de septiembre, entre ellas:



Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

Del 12 al 16 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. En Tláhuac–Lomas Estrella no habrá servicio de trenes y las estaciones permanecerán cerradas. RTP brindará… pic.twitter.com/NqqIxwRsYB — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

¿Qué otras estaciones estarán cerradas?

Como suele ocurrir cada año, el Metro CDMX suspenderá el servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 por el Grito de Independencia y por el desfile militar que se realiza durante la mañana del 16 de septiembre.

Los cierres para la Línea 2 empezarán desde la mañana del 15 de septiembre , con reapertura según lo indiquen las autoridades una vez concluidos los eventos.

¿A partir de qué hora cerrará la Línea 12 del Metro CDMX?

Según lo que informó la cuenta oficial del Metro CDMX, a partir de las 5:00 am del 12 de septiembre y hasta la noche del miércoles 16 de septiembre, la Línea 12 no dará servicio en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella.

Esto se debe al reemplazo de una pieza que permite que los trenes cambien de una vía a otra y puedan dirigirse hacia Mixcoac o Tláhuac cuando se implementan servicios provisionales, específicamente a la altura de las estaciones Periférico Oriente y Calle 11,

¿Qué estaciones de la Línea 12 SÍ darán servicio?

Durante los cinco días que duren los trabajos de mantenimiento, las estaciones abiertas y con paso de trenes son:



Mixcoac

Insurgentes Sur

Hospital 20 de Noviembre

Zapata

Parque de los Venados

Eje Central

Ermita

Mexicalzingo

Atlalilco

Culhuacán

San Andrés Tomatlán

Se espera que a partir de las 5:00 de la mañana del jueves 17 de septiembre, el servicio completo de la Línea 12 se reanude de manera normal, mientras tanto se habilitará el servicio provisional de rutas de RTP.

