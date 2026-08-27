¡Atención usuarios de la México-Querétaro! Habrá cierres en agosto 2026: dónde y por qué

Si tienes planeado viajar o transitar por la autopista México-Querétaro en las próximas horas, toma tus precauciones. Caminos y Puentes Federales, Capufe, emitió un aviso urgente sobre cierres parciales a la circulación en ambos sentidos de esta vía rápida en la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Cierres en la autopista México-Querétaro

Las autoridades informaron que el bloqueo a los carriles se llevará a cabo durante los últimos días del mes de agosto de 2026.

La afectación a la circulación comenzará desde las 23:00 horas del jueves 27 de agosto y se mantendrá hasta las 01:00 horas del viernes 28 de agosto, por lo que se pide a los conductores considerar estos tiempos.

¿En qué punto exacto será el bloqueo a la circulación?

De acuerdo con el comunicado de Capufe, la interrupción del tráfico se concentrará a la altura del kilómetro 88 de la pista.

El cierre se aplicará en ambos sentidos de la carretera, tanto con dirección a la Ciudad de México como rumbo a la capital queretana.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos - Capufe informa sobre cierres en la México Querétaro este viernes, tome precauciones.. pic.twitter.com/qP7ut3fMQg — IA Noticias (@Alejand22466505) August 27, 2026

¿Por qué van a cerrar la México-Querétaro?

La suspensión temporal del paso vehicular es por las maniobras para el montaje de estructuras pesadas en la zona.

Las autoridades explicaron que estas obras de mejora en la infraestructura vial resultan indispensables para garantizar la seguridad a largo plazo de los automovilistas que transitan a diario por esta ruta.

Recomendaciones para los automovilistas y vías alternas

Ante las posibles filas de vehículos que puedan formarse en el tramo, se sugiere a los usuarios anticipar sus salidas, reducir la velocidad al acercarse al punto de los trabajos y respetar los señalamientos del personal de vialidad.

De ser necesario, se recomienda optar por carreteras secundarias para no quedar parado en el tráfico de la noche.

Canales de contacto de CAPUFE

Para atender dudas sobre las condiciones del flujo vehicular o solicitar apoyo mecánico durante el trayecto, Capufe recordó que se encuentra disponible la línea telefónica de atención 074.

La población también puede consultar las actualizaciones sobre la autopista en tiempo real a través de su cuenta oficial en X, @CAPUFE.