¡No cesa la violencia! 5 mil desplazados en Colombia por combates de grupos armados ilegales

Los combates entre grupos armados ilegales por el control territorial en una región del suroeste de Colombia dejan unas 5 mil ciudadanos desplazados o confinados, y un indígena muerto por la activación de una mina antipersonal, informó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central comenzaron el 28 de mayo en zona rural del municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño, afectando la comunidad Awá provocando que sus integrantes fueran desplazados.

La confrontación ha provocado el desplazamiento forzado y el confinamiento de cerca de 5.000 personas, en su mayoría indígenas, que se han visto obligadas a refugiarse del fuego cruzado. Oficina del Alto Comisionado para la Paz

"La utilización de minas antipersonal -arma irregular prohibida por el derecho internacional- también ha generado daños profundos a las comunidades y ocasionó la reciente muerte de Mauricio Canticus en el resguardo Magüí", dijo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cesen las acciones que afectan a la comunidad Awá y a la población civil en general.

Colombia, país de 50 millones de habitantes, enfrenta un conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado más de 450 mil muertos y alrededor de ocho millones de desplazados.

El presidente Gustavo Petro impulsa una política de paz total para poner fin a la confrontación a través de negociaciones con los grupos guerrilleros y procesos de sometimiento de bandas criminales a cambio de reducción de las sentencias carcelarias.

El presidente restableció una negociación de paz con el ELN, grupo guerrillero con el que iniciará un cese bilateral del fuego a partir del 3 de agosto, aunque no ha logrado mayores avances con las dos disidencias de las FARC ni con bandas criminales como el Clan del Golfo.

Desde el 28 de mayo, la comunidad Awá de Ricaurte, #Nariño, ha sufrido desplazamiento forzado y confinamiento. Cerca de 5000 personas han abandonado su territorio. Los enfrentamientos entre grupos armados y la instalación de minas antipersonal han generado una emergencia. pic.twitter.com/CVsjABns9d — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) June 24, 2023

Colombia es el cuarto país con más desplazados del mundo

Durante 2022, Colombia registró la desastrosa cifra de 339 mil desplazados por la violencia armada. La estadística más alta en los últimos 10 años. De acuerdo con ONG´s, se debe al aumento de ataques de grupos armados.

El Observatorio del Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego de Refugiados realizaron un estudio donde, además de revelar el panorama de desplazados, también las ubicaciones y zonas más afectadas.

En este caso, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño son los departamentos más afectados por los enfrentamientos armados y el incremento de desplazados.

El estudio también reveló que el fenómeno de los desplazados por la violencia se registra, en menor medida, en Antioquia, Caquetá, Córdoba, Chocó, Cesar y Magdalena.

En el primer semestre de 2022 se registró la mayoría de combates entre grupos armados centrando su actuar delictivo en líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y del medioambiente. Gran parte de estos colombianos fueron desplazados.