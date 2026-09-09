Renuncia de última hora en el INE: Claudia Arlett Espino deja la Secretaría Ejecutiva previo al inicio del proceso electoral

Una renuncia imprevista sacudió este miércoles las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE). A solo unas horas de que comience formalmente el proceso electoral 2026-2027 este 10 de septiembre, la Secretaria Ejecutiva del organismo, Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia con carácter de irrevocable ante la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala. La salida se hizo efectiva a partir de este mismo 9 de septiembre, tomando por sorpresa a los integrantes del Consejo General por el arranque de los trabajos electorales en todo el país.

De acuerdo con el documento entregado a la presidencia del órgano electoral, la funcionaria argumentó estrictos motivos de salud para separarse de sus funciones. La Secretaría Ejecutiva es considerada el área operativa más importante dentro de la estructura del INE, ya que se encarga de coordinar la logística de las elecciones, la fiscalización, la administración de recursos y el seguimiento de las juntas locales y distritales.

#BoletínINE 📄 | Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE.



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Un relevo crucial en un momento clave para el órgano electoral

La baja de Claudia Arlett Espino obliga a la consejera presidenta Guadalupe Taddei a buscar de inmediato un perfil de reemplazo para ocupar una de las áreas más estratégicas de la institución. Debido a la importancia del cargo, el nombramiento de una nueva titularidad o la designación de una encargaduría de despacho requerirá del consenso de los consejeros electorales dentro del Consejo General.

Esta renuncia ocurre en un momento delicado, justo cuando el árbitro electoral afina los últimos detalles para dar la campanada inicial del año electoral. En las próximas horas, el INE tendrá que nombrar a quien tome el mando operativo para evitar contratiempos en la organización y desarrollo de los comicios que se avecinan en el país.