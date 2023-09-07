“Va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación": Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ofreció sus primeras palabras en las instalaciones del World Trade Center (WTC) tras ganar la encuesta de Morena y agradeció el apoyo de todos los integrantes por el "gran trabajo que emprendieron", especialmente las 'corcholatas' Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

"Quiero agradecer al presidente de Morena, Mario Delgado y a todos los integrantes por el gran trabajo que emprendieron desde hace tiempo (...) reconocer por este trabajo tan importante que realizamos en todo el país", indicó.

En el mensaje que duró alrededor de 10 minutos, Sheinbaum celebró su victoria al dejar en claro que ganarán el 2024 y será la presidenta de la República y de la Cuarta Transformación.

"Quiero decirles algo vamos a ganar el 2024, vamos a ganar las diputaciones, las senadurías, las gubernaturas y va a haber Presidenta de la Republica y será de la Cuarta Transformación", sentenció.

"Va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación"@Claudiashein tras ganar la encuesta que la convierte en la Coordinadora de la Defensa de la #4Thttps://t.co/6Y80gILESq pic.twitter.com/TEwNWy1m4g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

Sheinbaum asegura que "ganó la democracia" tras resultado de las encuestas de Morena

La coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, externó que las puertas están abiertas para todas las personas y que en ningún momento se van a cerrar, pues la unidad en Morena es fundamental.

Agregó que actualmente existe mayor democracia, libertad y un movimiento más vivo, por lo que ya comenzará a trabajar con su equipo rumbo a las elecciones presidenciales 2024.

“Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional por la defensa de la Cuarta Transformación".

¿Cuándo entregará Morena la constancia de coordinadora de la 4T a Sheinbaum?

El domingo 10 de septiembre el Consejo Nacional de Morena se reunirá con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México para entregarle la constancia que la avale como coordinadora de la encuesta.

“El domingo, el ganador o ganadora también se comprometerá a cumplir con el Proyecto de Nación, el cual lo construyó el pueblo de México a partir de las consultas que se realizaron a lo largo del país. Como ha dicho el presidente, es una etapa de continuidad con cambio; la gente desde abajo ha dado el contenido para esta continuidad y este cambio ya está plasmado en un documento de Proyecto de Nación”, estipuló Mario Delgado, titular del partido guinda.