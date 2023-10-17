“No se suspenden": Claudia Sheinbaum buscará realizar asambleas informativas, aun con orden del INE

Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, anunció que va a adecuar las asambleas informativas que tenía programadas para la gira "La esperanza nos une". Esto, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que son actos proselitistas.

📑 #BoletínINE | INE ordena suspender la gira “La Esperanza nos une”; podrá seguir realizando eventos como Coordinadora a puerta cerrada y con militancia. https://t.co/iiMXVEyu9R pic.twitter.com/4jUihmPi3e — @INEMexico (@INEMexico) October 17, 2023

¿Cómo adecuará Sheinbaum la gira "La esperanza nos une"?

"Informo que de acuerdo con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, no se suspenden las asambleas estatales. Se hace una adecuación", escribió la morenista a través de sus redes sociales.

Estos son los puntos que modificará Sheinbaum:



Los eventos serán en lugares cerrados y dirigidos a la militancia.

Al inicio de los eventos se informará a todas las personas presentes sobre el contenido de las reglas que establece la ley

Las expresiones se harán conforme a la normatividad electoral. Únicamente se deberán seguir estos lineamientos. También informo que se impugnará la resolución. Es imposible detener nuestro movimiento. Crece todos los días. Que viva la 4T.

Informo que de acuerdo con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico no se suspenden las asambleas estatales. Se hacen adecuaciones:

1. Los eventos serán en lugares cerrados y dirigidos a la militancia.

2. Al inicio de los eventos se informará a todas las… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 17, 2023

¿Por qué el INE suspendió gira de Claudia Sheinbaum?

La Comisión de Quejas determinó que la aspirante morenista, quien ya ha visitado 18 estados, no podrá tener eventos masivos y solo deberá realizar actividades con militantes y en sitios cerrados. Además, le pidió bajar 33 publicaciones de sus redes sociales, por lo que Sheinbaum se quejó y afirmó que "es inconcebible la actuación de la mayoría de los consejeros". Aunado a ello, afirmó que se impugnará la resolución sobre su gira.

INE aprueba que partidos postulen a cinco mujeres para gubernaturas

El órgano electoral aprobó en comisiones que los partidos políticos postulen al menos a cinco mujeres para las nueve gubernaturas en juego para las elecciones 2024, las cuales serán las más grandes de la historia de México.

Esto deberá ser aprobado por el Consejo General y, en caso de serlo, los partidos políticos deberán informar al INE los criterios para garantizar la paridad sustantiva en las candidaturas a las nueve gubernaturas que se elegirán, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Asimismo, deberán determinar en qué entidades postularán a candidatas mujeres y hombres.