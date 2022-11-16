¿Cómo sacar una audiencia con Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX?

Si habitas en la Ciudad de México (CDMX) y buscas mantener contacto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, checa el paso a paso sobre cómo sacar o solicitar una audiencia pública con ella.

Recordar que desde que está al frente de la Jefatura de Gobierno, Sheinbaum atiende un día a la semana a los habitantes capitalinos, quienes les comparten inquietudes sobre algún servicio o para plantear proyectos que mejoren la CDMX.

Gobernamos con el corazón, escuchando a la ciudadanía, por eso, desde hace casi cuatro años iniciamos los martes de Audiencia Pública, ya hemos atendido a más de 11 mil personas. pic.twitter.com/Hm0zFhmwpB — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 18, 2022

La finalidad de la audiencia pública con Sheinbaum, de acuerdo con el portal de su administración, sirve para fortalecer el vínculo entre el gobierno capitalino y la ciudadanía.

En principio, las audiencias públicas con Sheinbaum se realizaban los martes y los jueves de las 6:00 a las 7:00 horas. Con la pandemia, estas audiencias pasaron a realizarse con videoconferencias y actualmente se realizan los días martes de las 6:00 a las 7:00 horas.

Para evitar que hagas largas filas en el Palacio de Gobierno, donde Sheinbaum recibe a los ciudadanos, este es el paso a paso para sacar una audiencia con Sheinbaum.

¿Cómo contactar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum?

Si buscas contactar a Sheinbaum para recibir orientación y asesoría de temas como salud, justicia, empleo, vivienda, movilidad, salud, algún trámite o exponer algún proyecto que mejore la vida en la capital, lo único que tienes que hacer es enviar un correo para solicitar una audiencia pública con ella.

La dirección para hacerlo es audienciaspublicas@cdmx.gob.mx.

En el correo debes adjuntar los siguientes datos:

Nombre completo.

Teléfono.

Correo electrónico de contacto.

Domicilio de la persona interesado en la audiencia pública con Sheinbaum.

En el correo deberás agregar una breve descripción de su petición.

¿Quieres una audiencia pública con la Jefa de @GobCDMX, @Claudiashein?



Envía un correo electrónico a: audienciaspublicas@cdmx.gob.mx https://t.co/ISIQgzB9ZU — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 15, 2022

En caso de tener dudas sobre cómo contactar a la jefa de Gobierno si el recurso de la audiencia pública no te funciona, puedes contactar con atención ciudadana de la CDMX a los teléfonos 55 3090 0500 ó 55 5457 5110 o al correo info@cdmx.gob.mx

También puedes contactar a Sheinbaum a través del teléfono de la Jefatura de Gobierno (55)53458000.