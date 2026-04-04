Senadores lanzan crítica: “Ayuda a Cuba no debe ir al régimen”

Senadores de oposición en México, incluidos integrantes del Partido Verde Ecologista de México, alzaron la voz para advertir sobre el riesgo de que la ayuda destinada a Cuba termine beneficiando al gobierno y no a la población que enfrenta carencias.

El llamado surge tras recientes envíos y visitas bajo el argumento de apoyo humanitario, los cuales, aseguran, podrían estar siendo utilizados como respaldo indirecto al régimen cubano.

¿Por qué senadores rechazan apoyar al gobierno de Cuba?

El senador Luis Armando Melgar fue claro al señalar que la solidaridad debe centrarse en los ciudadanos y no en el sistema político de la isla. “El apoyo debe ser al pueblo de Cuba, no al régimen”, afirmó, al tiempo que subrayó que México no tiene por qué respaldar gobiernos que, desde su perspectiva, no son democráticos.

La postura ha sido compartida por legisladores de distintas bancadas, quienes coinciden en que cualquier ayuda debe tener un enfoque estrictamente humanitario y transparente.

Otro de los puntos que generó polémica fue la forma en que se han llevado a cabo algunas visitas recientes a la isla. Senadores denunciaron que estas caravanas han sido utilizadas como una especie de “tour”, donde los visitantes son alojados en condiciones privilegiadas, alejadas de la realidad que vive gran parte de la población cubana.

El senador Antonio Martín del Campo señaló que incluso existen denuncias de que productos enviados desde México podrían estar siendo revendidos por el propio gobierno cubano. Ante esto, insistió en que el apoyo debería entregarse directamente a los ciudadanos para evitar intermediarios.

¿Qué dicen sobre la situación política en Cuba?

Las críticas no se limitaron al manejo de la ayuda. Legisladores también cuestionaron la situación política en Cuba, señalando que el país necesita cambios profundos en materia de libertades y democracia.

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve, afirmó que la isla merece una apertura económica y democrática que permita a los ciudadanos decidir su futuro.

En ese sentido, coincidieron en que la población cubana ha vivido por décadas bajo un sistema que limita derechos fundamentales, incluyendo la existencia de presos políticos.

Llamado a evitar respaldo indirecto al régimen cubano

Los senadores insistieron en que ningún movimiento o revolución debe perpetuarse si implica la restricción de libertades, el deterioro democrático y la falta de desarrollo para su población.

Por ello, pidieron evitar lo que calificaron como un “circo político” o “turismo ideológico”, y replantear la forma en que México brinda apoyo internacional.

La exigencia central es clara: que cualquier ayuda llegue directamente a quienes más lo necesitan, sin pasar por estructuras gubernamentales que, aseguran, podrían desviar los recursos.

En medio del debate, el tema de Cuba vuelve a colocarse en la agenda política mexicana, abriendo cuestionamientos sobre la política exterior y el papel del país frente a regímenes señalados por violaciones a derechos humanos.

