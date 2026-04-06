¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Resumen lunes 6 de abril

Este lunes 6 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum retoma la agenda desde el Salón de la Tesorería tras dos días de descanso por Semana Santa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza una sesión marcada por el reporte de la economía familiar y los resultados de la estrategia nacional de seguridad durante los últimos días. Se espera que la mandataria ofrezca actualizaciones sobre la transición en la Cancillería y el avance de los programas de bienestar para este segundo trimestre del año. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de la jornada informativa.