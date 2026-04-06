Julián LeBarón denuncia ataque de sicarios en casa de Chihuahua; Exigen que abandone candidatura

La sombra del crimen organizado vuelve a acechar a la familia LeBarón en Chihuahua. Julián LeBarón denunció que un comando de al menos 12 sicarios armados irrumpió violentamente en la propiedad de su hermano ubicada en la comunidad de Alamillo. Este ataque no fue una coincidencia, sino la escalada de una serie de amenazas de muerte que el activista ya había reportado ante las autoridades estatales.

El trasfondo de esta agresión es netamente político: Julián LeBarón busca contender como candidato independiente a la gubernatura de Chihuahua, una aspiración que los grupos criminales de la región han intentado frenar mediante el terror.

"Si no abandono la aspiración, me matan"

En declaraciones para Hechos AM, LeBarón fue contundente sobre la peligrosidad de la situación que atraviesa su familia. El activista reveló que las amenazas han sido directas y brutales: "Fue una amenaza directa a mis hijos y directamente a mí, amenazándome de muerte si no abandono la aspiración a una candidatura", señaló.

Lo más alarmante del caso es que Julián asegura haber seguido todos los canales institucionales sin recibir una protección efectiva. "Hemos hecho las denuncias correspondientes, he hablado con el fiscal del Estado y también con la gobernadora", afirmó LeBarón, dejando en evidencia que, aun con el conocimiento de las autoridades, el comando armado pudo actuar con total libertad en Alamillo.

Impunidad total en la región

Afortunadamente, tras el allanamiento no se reportaron personas lesionadas, pero el mensaje de intimidación quedó claro. Aunque elementos de seguridad realizaron recorridos por la zona tras el reporte del ataque, hasta el momento no hay rastro de los 12 agresores ni personas detenidas.

Para Julián LeBarón, este incidente es el reflejo más crudo de la impunidad y el miedo bajo el que viven las comunidades en Chihuahua. El allanamiento a su hogar no solo es un ataque contra un ciudadano y su familia, sino un atentado directo contra la libertad democrática de un estado que parece seguir bajo el control del crimen organizado ante la mirada de las autoridades.