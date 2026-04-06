Hoy No Circula aplicará restricciones este lunes de megabloqueo: estas placas no podrán circular

A pesar del megabloqueo nacional de transportistas y agricultores, las restricciones del programa Hoy No Circula se aplicarán de manera normal este lunes 6 de abril de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Debido a que se prevé un lunes caótico por el regreso de vacaciones de Semana Santa y por el paro nacional de la Asociación de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano(FNRCM), se recomienda verificar si tu auto puede transitar sin multas.

¿Qué autos no pueden circular este lunes en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este lunes se aplicará para:



Color de engomado amarillo

Automóviles con Holograma 1

Automóviles con Holograma 2

Automóviles con terminación de placas 5 y 6

Hoy No Circula: Los autos que descansan los lunes en la CDMX y Edomex

¡Sin multas! ¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

¡Toma nota! Tanto en la CDMX como en el Edomex, el programa contempla excepciones para automovilistas, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Podrán circular sin riesgo de ser sancionados:



Holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Motocicletas

Vehículos de emergencia

Multa por Hoy No Circula: esto pagarás en 2026

La sanción por incumplir el programa no es la misma en la CDMX que en el Estado de México, ya que cada entidad establece sus propios ajustes y costos.



En Edomex, es de 20 veces la UMA, es decir, $2,346 pesos.

En CDMX, según el Reglamento de Tránsito, va de 20 a 30 veces la UMA, entre $2,346 y $3,519 pesos.

Es importante que los conductores verifiquen las restricciones y los días de circulación de sus vehículos para evitar sanciones, especialmente durante días con contingencia ambiental, que podrían modificar la operación habitual del programa.

¿A qué hora inicia el paro nacional de transportistas este lunes?

El paro nacional de transportistas y agricultores comienza a las 7:00 horas de este lunes 6 de abril de 2026; se prevé que algunas vialidades sean afectadas.

Las concentraciones podrían comenzar alrededor de las 5 ó 6 de la mañana en casetas y otros puntos de reunión, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las entradas a la CDMX que podrían verse afectadas:

