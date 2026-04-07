¿Visa americana permanente? Prometen entrada a EU y es falso: alertan por fraude viral

La Embajada de Estados Unidos en México encendió las alertas ante la rápida propagación de un nuevo rumor en redes sociales que promete una supuesta “oportunidad migratoria” para personas extranjeras con familiares en Estados Unidos a partir de abril.

El mensaje, que ha circulado en distintos formatos, ha generado expectativa entre usuarios; sin embargo, la autoridad fue contundente: se trata de información completamente falsa.

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De acuerdo con el comunicado, este tipo de mensajes no es nuevo. Forman parte de una cadena de desinformación que reaparece cada cierto tiempo, adaptándose al contexto para parecer creíble. Suelen incluir frases como “nueva oportunidad”, “proceso especial” o “beneficio exclusivo”, diseñadas para captar la atención de quienes buscan migrar o regularizar su estatus.

La Embajada advierte que estos contenidos no tienen sustento oficial y, en muchos casos, son replicados sin verificación, lo que amplifica su alcance y aumenta el riesgo de que más personas caigan en el engaño.

Un nuevo rumor está circulando en redes sociales sobre una supuesta “nueva oportunidad migratoria” para extranjeros con familiares en Estados Unidos a partir de abril de este año. Es un mensaje FALSO y forma parte de un grupo de rumores que se repiten periódicamente en redes… pic.twitter.com/WHch6JkV5Z — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 6, 2026

El riesgo detrás de los mensajes “esperanzadores”

Más allá de la confusión, el verdadero peligro está en lo que hay detrás. Muchas de estas publicaciones pueden dirigir a páginas falsas, formularios sospechosos o supuestos gestores que solicitan dinero o datos personales. Esto abre la puerta a fraudes, robo de identidad o pérdida de información sensible.

Por ello, la recomendación es clara: no confiar en anuncios que prometen soluciones rápidas o fuera de los canales oficiales. Ningún programa migratorio legítimo se difunde únicamente a través de cadenas virales o publicaciones sin respaldo.

Las recomendaciones de la Embajada de EU ante fraudes migratorios

La Embajada de Estados Unidos en México reiteró que cualquier cambio en políticas migratorias se informa exclusivamente a través de medios oficiales del gobierno estadounidense. Esto incluye sitios web institucionales y comunicados formales.

En ese sentido, insistió en que antes de compartir o creer cualquier información, los usuarios deben verificar su autenticidad. Un simple clic en una fuente oficial puede evitar caer en engaños que, además de generar falsas expectativas, pueden tener consecuencias graves.