Sheinbaum recibe constancia como coordinadora de la Defensa de la 4T

Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el domingo 10 de septiembre la constancia como coordinadora de la Defensa de la 4T en manos de Mario Delgado y Alfonso Durazo tras ganar las encuestas de Morena e imponerse al resto de las 'corcholatas.

En el evento de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena asistieron Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, al igual que políticos de Sinaloa.

¿Cuáles son las cinco tareas que dio Sheinbaum?

Una vez recibida la constancia como coordinadora de la Defensa de la 4T, Sheinbaum propuso cinco encomiendas:



El fortalecimiento de la organización del movimiento que se hace desde abajo, es decir, conformar comités.

La consolidación del programa, continuidad con cambios.

Difusión de los logros de la Cuarta Transformación.

Asumir la tarea de la unidad para consolidar al movimiento.

Construir el segundo piso de la transformación.

“Vivimos un momento extraordinario”: Sheinbaum sobre la situación del país

Sheinbaum tomó la palabra tras recibir la constancia que la acredita como coordinadora de la Defensa de la 4T, en el mensaje agradeció a los presentes, especialmente al presidente de Morena y a todas las personas que formaron parte de este proceso, al tiempo que recordó el “gran momento” que atraviesa México.

"Es momento de superar las diferencias": Mario Delgado

El dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que las encuestas fueron contundentes para elegir a la coordinadora de la Defensa de la 4T y subrayó que es momento de superar las diferencias que se dieron recientemente.

"Es el momento ahora de superar las diferencias, de dejar atrás las divisiones. Necesitamos sumar, todos somos compañeros y nos debemos fraternidad y lealtad al proyecto y al liderazgo de nuestra compañera Claudia Sheinbaum", sentenció.

¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta de Morena?

Los resultados de las encuestas de Morena le dieron el triunfo a Sheinbaum Pardo con 39.4%, 39.3%, 36.6% y 40.5%, lo que la llevó a tomar posesión del bastón de mando de López Obrador que representa la lucha por los más pobres.

“Tomo este bastón de mando, representación de los valores de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas, lo tomo con orgullo y compromiso, y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, es de la transformación”.