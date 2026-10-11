¿Prófugo de la clausura? Gimnasio en Ciudad Juárez es clausurado tras concierto de Alfredo Olivas

Las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, clausuraron el gimnasio donde se presentó el cantante de música regional Alfredo Olivas.

Por qué clausuraron el gimnasio Neri Santos en Ciudad Juárez

Durante la madrugada del 11 de octubre de 2026, personal de Gobernación estatal de Chihuahua clausuró el gimnasio municipal Neri Santos de Ciudad Juárez, debido a que el recinto estaba operando fuera de horario.

Concierto de Alfredo Olivas termina en clausura y multa al municipio

Los agentes colocaron sellos de clausura en las entradas al recinto y aplicarán una multa al municipio de Ciudad Juárez, por haber rentado el lugar y operar fuera de horario como si fuera un antro.

Sin embargo, durante la mañana de este domingo, los sellos de clausura fueron violados con el fin de sacar el equipo utilizado por Alfredo Olivas.

La actividad deportiva en el gimnasio Neri Santos está suspendida hasta que las multas correspondientes por la infracción en el concierto de Alfredo Olivas sean pagadas.

