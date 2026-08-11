Muere primo del cantante Alfredo Olivas durante balacera en taquería de Zapopan

Un ataque armado registrado la noche del lunes 10 de agosto en una taquería de Zapopan, Jalisco, dejó un saldo de dos personas muertas; entre las víctimas se encontrarían dos primos del cantante de regional mexicano, Alfredo Olivas.

La balacera ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la taquería “Tacos Fermín”, ubicada en el cruce de avenida Federalistas y Doctor Ángel Leaño, en la colonia La Cima.

Este último ataque se suma a una serie de atentados que ha sufrido la familia del intérprete de “El paciente” en los últimos años.

Balacera en taquería de Zapopan deja 2 personas muertas

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de aproximadamente ocho hombres llegó al establecimiento a bordo de tres camionetas y abrió fuego de manera directa contra varias personas que se encontraban cenando en el lugar.

Tras detonar las armas, los presuntos responsables emprendieron la huida, dejando a cuatro personas lesionadas y dos personas muertas.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio y confirmaron que al menos dos habían perdido la vida, entre ellos uno de los primos del cantante Alfredito Olivas.

Según reportes de medios locales, otras dos personas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras que una quinta víctima fue llevada por el propietario de la taquería en un auto.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue el móvil de la agresión ni se ha confirmado la identidad de los responsables.

¿Quién era el primo de Alfredo Olivas que murió en Zapopan?

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer el martes 11 de agosto que una de las dos víctimas mortales era primo del músico de regional, originario de Sonora.

La dependencia también confirmó que hubo 3 personas lesionadas durante el ataque, aunque hasta ahora no se han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre la identidad y el estado de salud de las víctimas.

Las 2 personas que perdieron la vida durante la balacera fueron trasladadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se realizarían los procedimientos correspondientes, como la necropsia de ley.

Hasta el cierre de esta nota, Alfredo Olivas, conocido como “El patroncito”, no ha emitido una declaración pública sobre el asesinato de su familiar.

🔴#ALMOMENTO | Un 4taqu3 arm4do dejó saldo preliminar de dos muertos y dos herdios en el Fraccionamiento La Cima en Zapopan.#SomosTestigos🚨



Con información de: @DiegoEGH



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¿La familia de Alfredo Olivas ya había sufrido ataques en Zapopan?

El asesinato del primo del cantante no es un hecho aislado, ya que en 2021, Irving Olivas, hermano del cantante, fue asesinado junto con su esposa y su hijo de un año mientras viajaban en una camioneta por Zapopan.

La agresión ocurrió en las inmediaciones de Periférico y avenida 5 de Mayo. En el auto, también viajaban una menor de edad y una mujer, quienes sobrevivieron al ataque.

Mientras que en 2018, su padre sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado también en el municipio jalisciense. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer que exista una relación entre los atentados y el ataque ocurrido este 10 de agosto.

¿Quién es Alfredo Olivas?

Alfredo Olivas es un cantante y compositor de música regional mexicana originario de Sonora, reconocido por sus canciones y por su trayectoria dentro del género.

Entre sus temas más conocidos se encuentran “El paciente”, “El problema”, “El precio de la soledad”, “Vete” y “Antecedentes de culpa”. Pese a esto, su carrera también ha estado rodeada de atención mediática, luego de que se le relacionara con nombres del narcotráfico como Rafael Caro Quintero.