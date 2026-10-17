¿"Clave de Sol” en el espacio?: la NASA reveló que hay detrás del choque de galaxias y su curiosa forma.

Esta estrella con forma de "Clave de Sol" captó la atención del observatorio Chandra de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Al descubrirse en el espacio profundo y analizar los datos, los investigadores concluyeron que esta inmensa estructura de ondas de radio nació por una doble dosis de violencia cósmica, la erupción de un agujero negro supermasivo y la colisión frontal de dos enormes cúmulos de galaxias.

El telescopio Chandra y el telescopio de rayos X eROSITA (German Extended Röntgen Survey with an Imaging Telescope Array) detectaron gas caliente y difuso en la ubicación de la "Clave de Sol".

El origen de su curiosa silueta

Los hechos detallados en la revista Astronomy & Astrophysics muestran que todo sucedió en dos etapas. Primero, el agujero negro expulsó nubes de partículas cargadas y campos magnéticos a velocidades cercanas a la de la luz, generando ondas de radio brillantes.

Al pasar el tiempo, las partículas perdieron energía y casi desaparecieron. No obstante, el impacto entre dos cúmulos de galaxias actuó como un detonador. Las fuertes ondas de choque comprimieron la nube de partículas y la recargaron de energía, obligándola a brillar nuevamente en frecuencias de radio.

Identificar qué causó esto fue un reto. La formación se encuentra detrás de nuestra Vía Láctea, por lo que el gas y el polvo bloqueaban la visión desde la Tierra. Con la ayuda de telescopios de rayos X y datos de radio de la red europea LOFAR, se logró ver a través del material. Las imágenes revelaron gas a varios millones de grados y confirmaron que la colisión ocurrió de izquierda a derecha hace cientos de millones de años. Actualmente, estos cúmulos ya se están alejando entre sí.

Scientists using Chandra have discovered that the origin of an unusual source of radio waves called the "Treble Clef" was likely an outburst from a supermassive black hole, followed by a collision of two galaxy clusters. 🎼More at: https://t.co/3JuSX0po20 https://t.co/5tMsOJzO3I — Chandra Observatory (@chandraxray) October 14, 2026

Una ilusión óptica entre las galaxias

Más allá del asombro visual, el cuestionamiento sobre los motivos de esta forma tiene una respuesta: no existe conexión científica real con la música. El parecido es un simple caso de pareidolia, un fenómeno psicológico donde el ojo humano encuentra formas reconocibles en patrones aleatorios, dándole a este choque destructivo su aspecto de símbolo musical.

Con información de la NASA