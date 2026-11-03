¡CDMX se prepara para una helada! Lanzan alerta por bajas temperaturas en estas alcaldías para el miércoles

El clima en CDMX cambiará durante las próximas horas por el descenso de temperaturas previsto para la madrugada de este miércoles 4 de noviembre de 2026. Autoridades capitalinas emitieron una alerta amarilla por helada para cuatro alcaldías, donde los termómetros podrían registrar valores de entre 4 y 6 grados Celsius , principalmente durante las primeras horas del día.

Las demarcaciones que deberán tomar precauciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan ; el aviso estará vigente de las 03:00 a las 08:00 horas, por lo que se recomienda a la población protegerse del frío, especialmente durante los traslados matutinos y las actividades al aire libre.

¿En qué alcaldías de CDMX hará más frío este miércoles?

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, las cuatro alcaldías incluidas en la alerta son:



Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Tlalpan.

En estas zonas se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados, por lo que el ambiente será especialmente frío durante la madrugada y el amanecer.

¿Cómo estará el clima en CDMX durante el miércoles 4 de noviembre?

El descenso térmico no se mantendrá durante toda la jornada. Para la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Por la tarde, las condiciones cambiarán hacia un ambiente cálido, con temperaturas máximas estimadas de 24 a 26 grados y mínimas generales de 11 a 13 grados en la capital. También se espera cielo medio nublado a nublado, aunque no se pronostican lluvias para la Ciudad de México.

El viento tendrá dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Recomendaciones para protegerte del frío en CDMX

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, así como evitar los cambios bruscos de temperatura.

También es importante proteger a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie. Para fortalecer el cuidado durante esta temporada, se recomienda beber suficiente agua e incluir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Si necesitas reportar una emergencia, puedes comunicarte al 911 o al 55 5683 2222.

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⚠ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del miércoles 04/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 3, 2026

¿Seguirá el frío el jueves 5 de noviembre?

Para el jueves se espera una mañana fresca a templada, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma; durante la tarde aumentará la temperatura, aunque se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas.