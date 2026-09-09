¿Lloverá toda la semana en CDMX? Pronóstico y el día en que bajan las precipitaciones

El inicio de septiembre ha mantenido una constante inestabilidad atmosférica en el Valle de México, generando inquietud entre los habitantes de la capital debido a las constantes afectaciones viales, encharcamientos e inundaciones registradas en diversas alcaldías. Ante las continuas variaciones meteorológicas, aquí te compartimos las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua para planificar tus traslados y actividades al aire libre durante la presente semana.

Las condiciones para el periodo comprendido entre el miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre anticipan la persistencia de canales de baja presión combinados con el ingreso de humedad. Esto mantendrá ambientes templados durante el día, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 y 26 °C, acompañadas por rachas de viento de hasta 40 km/h. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará durante la tarde con un 80 % de cobertura, dando paso a lluvias aisladas por las noches que harán descender las temperaturas a valores de entre 15 y 17 °C.

En las imágenes puedes encontrar las condiciones del tiempo para hoy y los siguientes 3 días en la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/otro3TY51L — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 8, 2026

¿Qué día podrían disminuir las lluvias en la CDMX?

Para quienes buscan un leve respiro del paraguas, el jueves 10 de septiembre se perfila como la jornada con una ligera disminución en la probabilidad e intensidad de las precipitaciones. Durante ese día, la posibilidad de chubascos por la tarde caerá al 60 %, mientras que por la noche la probabilidad de lluvias aisladas se reducirá al 40 %, alcanzando el punto más bajo de toda la semana.

Sin embargo, las autoridades de Protección Civil advierten que este descenso será sumamente temporal. Para el viernes 11 y el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, los modelos meteorológicos indican un nuevo repunte en la actividad de tormentas, alcanzando nuevamente hasta un 80 % de probabilidad de chubascos por las tardes. Por ello, se exhorta a la población a no bajar la guardia, mantener limpias las coladeras y extremar precauciones al conducir.