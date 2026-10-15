¿Habrá más lluvias en CDMX? El pronóstico del clima para este jueves 15 de octubre; temperatura y rachas de viento
Del calor a los chubascos: Este es el pronóstico del clima en la CDMX para el jueves 15 de octubre. Conoce las temperaturas máximas y mínimas para este día.
Toma precauciones. Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México (CDMX) registrarán variaciones importantes para este jueves 15 de octubre, por ello, si planeas realizar actividades al aire libre o salir por la tarde, te compartimos cómo estará la temperatura y ambiente estas próximas horas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que la temporada de lluvias en México terminará alrededor del 30 de noviembre 2026.
¿A qué hora inician las fuertes lluvias en CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México comenzarán alrededor de las 15:00 a las 18:00 horas de este jueves.
El mal clima en CDMX podría extenderse hasta las 21:00 horas de este mismo día; se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.
Pronóstico del clima en CDMX: ¿Cómo estará la temperatura?
Después del mediodía de este 15 de octubre, el clima de la CDMX será un ambiente caluroso, con aumento de nublados e intervalos de chubascos, con posible actividad eléctrica.
Los vientos variables de 10 a 25 kilómetros por horas; se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
La temperatura máxima en la capital del país será de 25°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C, según las autoridades.
Mañana fresca, #fría en partes altas de la ciudad. Después del mediodía, ambiente caluroso, aumento de nublados con intervalos de #chubascos y actividad #eléctrica. 🌡Temperatura máxima: 25 °C 🌡Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 15, 2026
¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?
A preparar el paraguas y el impermeable. La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.