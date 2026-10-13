¿Se acerca el fin de los huracanes? Esto falta para cerrar la temporada 2026

La temporada de huracanes 2026 se acerca a su etapa final, pero eso no quiere decir que el frío se vaya por completo. ¿Cuántos ciclones tropicales podrían formarse antes de que termine el año? En México, es importante mantenerse informado por los riesgos que pueden representar para diferentes estados del país. Conoce cuándo terminan oficialmente los huracanes.

¿Cuántos ciclones tropicales se pronosticaron para 2026?

El pronóstico del SMN para la temporada de ciclones tropicales de 2026 contempla distintos rangos de actividad para las dos cuencas, tanto para el océano Pacífico como para el océano Atlántico, que pueden influir en las condiciones meteorológicas de México:



Océano Pacífico: entre 18 y 21 ciclones tropicales

Océano Atlántico: entre 11 y 15 ciclones tropicales

Este martes 13 de octubre, se formó la tormenta tropical "Trudy" en el Pacífico. Por lo que, de acuerdo con el SMN, queda por formarse, "Vance", "Winnie", "Xavier", "Yolanda" y Zake".

¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026?

La temporada oficial de ciclones tropicales de 2026 está prevista para terminar el 30 de noviembre, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. Es decir, faltan 61 días a partir de este 13 de octubre 2026.

Sin embargo, esto no significa que las lluvias desaparecerán por completo a partir de ese día. Las condiciones meteorológicas pueden variar y el desarrollo de ciclones tropicales u otros fenómenos atmosféricos puede favorecer precipitaciones fuera del periodo establecido.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

Las lluvias pueden cambiar los planes de un día para otro, desde los traslados al trabajo hasta las actividades al aire libre. La temporada de lluvias en México comenzó en mayo. De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta temporada terminará oficialmente alrededor del 30 de noviembre, fecha que también marca el cierre previsto de la temporada de ciclones tropicales.

De acuerdo con la Conagua, "El Niño" puede alterar los patrones de temperatura y lluvia en México. Como tendencia general, puede ocasionar menos lluvias en verano y más durante el otoño y el invierno, además de favorecer una mayor actividad de ciclones tropicales en el Pacífico.