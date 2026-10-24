¡Saca la chamarra! Esta es la temperatura más baja para CDMX y Edomex HOY

El frío continuará hoy sábado 24 de octubre y el clima en la CDMX y el Estado de México, donde se esperan temperaturas bajas durante las primeras horas del día. En la capital se mantiene la Alerta Amarilla por bajas temperaturas, mientras que las zonas altas mexiquenses podrían registrar un ambiente frío a muy frío.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Valle de México tendrá cielo nublado la mayor parte del día, con condiciones frescas por la mañana y un ambiente templado durante la tarde.

¿Cuál será la temperatura mínima en CDMX hoy?

Las bajas temperaturas se mantendrán durante la mañana en distintas zonas de la capital, por lo que se recomienda salir con ropa abrigadora, especialmente si se realizan actividades al aire libre desde temprano.

El pronóstico para la Ciudad de México contempla:



Temperatura mínima: de 11 a 13 °C.

Temperatura máxima: de 20 a 22 °C.

Cielo: nublado la mayor parte del día.

Lluvias: no se esperan precipitaciones en la capital, según el pronóstico de Conagua.

Además, continúa la Alerta Amarilla por bajas temperaturas. Las condiciones pueden sentirse más frías durante las primeras horas del día, antes de que el ambiente se vuelva templado por la tarde.

Edomex tendrá temperaturas de hasta 8 grados en Toluca

En el Estado de México se prevé un ambiente más frío, principalmente en las zonas altas, donde podrían presentarse bancos de niebla durante la mañana.

Para Toluca, Conagua pronostica una temperatura mínima de entre 8 y 10 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 19 y 21 °C.

Esto significa que la capital mexiquense podría registrar temperaturas inferiores a las previstas para la Ciudad de México, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir de casa, sobre todo durante las primeras horas del día.

¿Lloverá hoy en CDMX y Edomex?

Aunque el cielo permanecerá nublado en buena parte del Valle de México, las condiciones de lluvia serán diferentes entre ambas entidades.

En la Ciudad de México no se esperan lluvias para este sábado, mientras que en el Estado de México sí existe la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde.

Asimismo, se prevén vientos del norte de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en el Valle de México.