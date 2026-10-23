¡Otra vez! Madrugada helada en la CDMX| Activan Alerta Amarilla este sábado 24 de octubre: Lista de alcaldías que tendrán temperaturas bajas

Las madrugadas heladas continúan apretando el termómetro en la capital mexicana. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un nuevo aviso preventivo al activar la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado 24 de octubre de 2026.

Las autoridades precisaron que, si bien la tarde del viernes transcurre con un ambiente cálido, cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia en la urbe, el escenario cambiará drásticamente durante las primeras horas del sábado, cuando el ambiente pase de frío a muy frío en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del sábado 24/10/2026, en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 23, 2026

Las seis demarcaciones que se mantendrán bajo alerta por el descenso térmico son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Horario de mayor frío en la CDMX

De acuerdo con el Boletín Meteorológico oficial, la ventana de tiempo severo por bajas temperaturas se concentrará principalmente entre las 02:00 y las 08:00 horas del sábado 24 de octubre, periodo en el que los termómetros registrarán los niveles más bajos de la jornada.

Para mitigar los efectos del aire frío y evitar afectaciones a la salud, la SGIRPC recomienda a la población de las zonas serranas:

Abrigo adecuado: Vestir varias capas de ropa, cubriendo adecuadamente nariz y boca al momento de salir al exterior.

Cuidado personal: Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, además de hidratar la piel de manera constante con cremas corporales para evitar resequedad por el viento.

Prevención en el hogar: Si se utilizan calentadores o chimeneas, asegurar una ventilación constante para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Protección a sectores vulnerables: Poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios crónicos.