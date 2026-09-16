¿Calor extremo y lluvias intensas? El clima en CDMX para este 16 de septiembre 2026; temperatura máxima

¿Toca preparar el impermeable? Este 16 de septiembre 2026, la Ciudad de México (CDMX) mantendrá un ambiente templado a cálido, por ello, si planeas salir a pasear, se recomienda a las y los ciudadanos revisar el pronóstico del clima en la capital del país para este miércoles; te compartimos todo lo que debes saber.

Temperatura máxima hoy en CDMX: ¿Hará calor o frío en la capital?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reveló que la temperatura máxima para este miércoles alcanzará los 26°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C.

Autoridades aseguraron que se prevé un ambiente caluroso y un cuelo medio nublado a lo largo de este día. Condiciones limitadas para la posibilidad de lluvias ligeras en la CDMX.

¡Buen día! Este #miércoles en la Ciudad de México, se prevé ambiente #caluroso y cielo medio nublado a #nublado.



Condiciones limitadas para #lluvias ligeras.



🌡#Temperatura máxima: 26 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/DExYGksRcB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 16, 2026

¿Lloverá este 16 de septiembre en la CDMX?

La respuesta es SÍ. El Servicio Meteorológico Nacional pronóstica lluvias aisladas en distintas zonas de la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, por lo que se recomienda a las y los capitalinos tomar precauciones.

⛈️☔️ Para hoy, se pronostican #Lluvias aisladas en la #CDMX y #Chubascos en el #EdoMéx, que se acompañarán con #DescargasEléctricas. En la capital del país se prevé #Temperatura máxima de 24 a 26 grados #Celsius. Más información en ⬇️https://t.co/ornurShcTG pic.twitter.com/QB2qB1xPQq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2026

Clima por hora en la CDMX para este 16 de septiembre: De 18°C a 27°C

El Servicio Meteorológico Nacional compartió que este 16 de septiembre 2026 se pronostican temperaturas que van desde los 18°C hasta los 27°C en la Ciudad de México; te compartimos el pronóstico del clima en la CDMX para este miércoles por hora.



13:00 horas - La temperatura será de 25°C, con vientos de 9 kilómetros por hora. El clima estará nublado.

16:00 horas - La temperatura será del 27°C, con vientos de 20 kilómetros por hora. El clima será nublado.

19:00 horas - La temperatura será de 20°C, con vientos 25 kilómetros por hora.

🌞🌬️💨⛈️ Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para hoy, en la #CDMX. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/mkNdO1PyOk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

