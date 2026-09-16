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¿Calor extremo y lluvias intensas? El clima en CDMX para este 16 de septiembre 2026; temperatura máxima

Se espera una temperatura superior de los 25 grados con una ligera probabilidad de lluvia en distintas zonas de la CDMX; pronóstico del clima este miércoles.

Clima en CDMX HOY 16 de septiembre 2026: ¿A qué hora lloverá este miércoles?
¿A qué hora lloverá este miércoles?|PEXELS

Escrito por: Fernanda Benítez

¿Toca preparar el impermeable? Este 16 de septiembre 2026, la Ciudad de México (CDMX) mantendrá un ambiente templado a cálido, por ello, si planeas salir a pasear, se recomienda a las y los ciudadanos revisar el pronóstico del clima en la capital del país para este miércoles; te compartimos todo lo que debes saber.

Temperatura máxima hoy en CDMX: ¿Hará calor o frío en la capital?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reveló que la temperatura máxima para este miércoles alcanzará los 26°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C.

Autoridades aseguraron que se prevé un ambiente caluroso y un cuelo medio nublado a lo largo de este día. Condiciones limitadas para la posibilidad de lluvias ligeras en la CDMX.

¿Lloverá este 16 de septiembre en la CDMX?

La respuesta es SÍ. El Servicio Meteorológico Nacional pronóstica lluvias aisladas en distintas zonas de la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, por lo que se recomienda a las y los capitalinos tomar precauciones.

Clima por hora en la CDMX para este 16 de septiembre: De 18°C a 27°C

El Servicio Meteorológico Nacional compartió que este 16 de septiembre 2026 se pronostican temperaturas que van desde los 18°C hasta los 27°C en la Ciudad de México; te compartimos el pronóstico del clima en la CDMX para este miércoles por hora.

  • 13:00 horas - La temperatura será de 25°C, con vientos de 9 kilómetros por hora. El clima estará nublado.
  • 16:00 horas - La temperatura será del 27°C, con vientos de 20 kilómetros por hora. El clima será nublado.
  • 19:00 horas - La temperatura será de 20°C, con vientos 25 kilómetros por hora.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.
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