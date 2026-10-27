Tormenta tropical “Vance” no deja a México: se prevén lluvias en más de 20 estados

Este martes 27 de octubre, se esperan fuertes lluvias en gran parte de México debido a la interacción de la tormenta tropical “Vance”, a una vaguada y a una línea seca que ingresó al país, así lo informó el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mientras la tormenta tropical “Vance” se localiza al sur de las costas de Jalisco y Colima. Su avance provocará precipitaciones en la costa del Pacífico mexicano, mientras que el ingreso de humedad también dejará lluvias en el centro del país.

¿En dónde lloverá este martes 27 de octubre?

Los canales de baja presión, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de los tres mares propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

Estados afectados:



Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Colima (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Durango (sur), Zacatecas (sur) y Michoacán (costa).

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Morelos y Tlaxcala.

El Servicio Meteorológico Nacional te informa las condiciones meteorológicas que se esperan para esta noche y y mañana, martes, a través de su video pronóstico. ¡Buenas noches! https://t.co/vtqZl0hBf3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2026

Estados que esperan bajas y altas temperaturas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Sonora (sur) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al amanecer, se esperan temperaturas por debajo de los 5 °C en:



T emperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

¡Abrígate bien! Para este martes se espera un ambiente fresco a frío en la Ciudad de México, y muy frío en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente será templado, pero hay probabilidad de lluvias en ambas entidades. Si sales, mejor carga con el paraguas. En la capital se espera una mínima de 12 a 14 °C y máxima de 23 a 25 °C.