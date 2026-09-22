El huracán Polo pone al país en alerta: así estará el clima este martes
Guerrero y Michoacán enfrentarán oleaje de hasta 4 metros, fuertes lluvias y vientos por el huracán Polo, mientras el calor llegará a 40 °C en varias entidades.
La noche de este lunes y la madrugada del martes traerán lluvias intensas, viento y oleaje elevado en buena parte del país, principalmente por los efectos del huracán Polo, categoría 1.
El sistema mantendrá bajo vigilancia a las costas del Pacífico, mientras que otros fenómenos atmosféricos provocarán lluvias en el norte, centro, sureste y península de Yucatán. Las lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos e inundaciones.
🌀 El centro del #Huracán #Polo se localiza a 290 km al sur-sureste de Zihuatanejo, #Guerrero.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
🌀 Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el occidente y sur del país.
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¿Dónde lloverá más fuerte esta noche?
Durante la noche y madrugada, Guerrero y Oaxaca tendrán lluvias intensas; Michoacán, muy fuertes, y Jalisco y Colima, lluvias fuertes.
También se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en Nayarit y Chiapas, mientras que Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tabasco.
En el centro, habrá chubascos en Ciudad de México, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
Las precipitaciones fuertes pueden provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecida de ríos y arroyos.
Les compartimos el #Pronóstico de precipitación acumulada del 21 al 24 de septiembre de 2026 derivado del #Huracán #Polo. ⤵️— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026
Para este día la mayor cantidad se #Lluvia se pronostica para zonas de #Oaxaca. pic.twitter.com/X665QUzCQn
¿Dónde hará más calor este martes?
El termómetro llegará a 35 a 40 grados en estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tabasco se esperan máximas de 30 a 35 grados.
En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz podrían registrar mínimas de 0 a 5 grados durante la mañana.
¿Habrá viento fuerte y oleaje por el huracán Polo?
Las costas de Michoacán y Guerrero tendrán vientos de hasta 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, además de oleaje de 3 a 4 metros.
En Colima y Oaxaca habrá olas de 2 a 3 metros, mientras que Jalisco tendrá oleaje de hasta 2.5 metros.
¿Cómo estará el clima en CDMX y el Edomex este martes?
La Ciudad de México tendrá una mañana fresca, con bruma y cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse chubascos, actividad eléctrica y granizo.
La temperatura será de 13 a 15 °C como mínima y de 25 a 27 °C como máxima. En el Edomex, el termómetro oscilará entre 7 y 9 °C por la mañana y 22 a 24 °C por la tarde.