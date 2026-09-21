Suspenden clases en Michoacán por el huracán Polo

El paso del huracán Polo, categoría 1, provocó la suspensión de clases en municipios de la costa y Tierra Caliente de Michoacán como medida preventiva ante las lluvias, vientos y posibles afectaciones.

La Secretaría de Educación de Michoacán informó que no habrá actividades presenciales este martes 22 y miércoles 23 de septiembre en escuelas públicas y privadas de todos los niveles en Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

¿En qué municipios de Michoacán se cancelan las clases?

La medida aplica para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial, extraescolar, capacitación para el trabajo, media superior, superior y posgrado, tanto en planteles públicos como privados.

La dependencia pidió a directivos y comunidades escolares mantenerse atentas a las indicaciones de Protección Civil y comunicar la suspensión de actividades.

¿Dónde está el huracán Polo y qué estados podría afectar?

A las 12:00 horas de este lunes, Polo se ubicaba a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos sostenidos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y avanzaba hacia el este a 7 km/h.

De acuerdo con el pronóstico citado por la CNPC, el sistema podría intensificarse rápidamente y desplazarse paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con su mayor cercanía a las costas mexicanas prevista para el jueves.

Entre los efectos que podrían presentarse están lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado, inundaciones, deslaves y aumento en el nivel de ríos y arroyos.

🌀 Por instrucciones de la Presidenta @ClaudiaShein, la coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, encabeza una #MisiónECO hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la presencia del #HuracánPolo. pic.twitter.com/tc03BQxi48 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026

¿Qué hacer en caso de huracán?

Ante la llegada de un huracán, asegura puertas, ventanas, techos, tinacos y cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento. También limpia coladeras, canaletas y desagües para evitar acumulaciones de agua.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

Si vives cerca de ríos, arroyos, barrancas o zonas de ladera, identifica las rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano. Si las autoridades ordenan evacuar, hazlo de inmediato.

Durante las lluvias, evita salir si no es necesario y nunca intentes cruzar calles, ríos o pasos a desnivel inundados. En zonas costeras, aléjate del mar, playas, malecones y desembocaduras. Mantente informado mediante Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.