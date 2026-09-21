Suspenden clases en Michoacán por el huracán Polo
Suspenden clases a todos los niveles educativos en Michoacán; buscan reducir riesgos ante las lluvias y vientos asociados al huracán Polo.
El paso del huracán Polo, categoría 1, provocó la suspensión de clases en municipios de la costa y Tierra Caliente de Michoacán como medida preventiva ante las lluvias, vientos y posibles afectaciones.
La Secretaría de Educación de Michoacán informó que no habrá actividades presenciales este martes 22 y miércoles 23 de septiembre en escuelas públicas y privadas de todos los niveles en Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.
¿En qué municipios de Michoacán se cancelan las clases?
La medida aplica para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial, extraescolar, capacitación para el trabajo, media superior, superior y posgrado, tanto en planteles públicos como privados.
La dependencia pidió a directivos y comunidades escolares mantenerse atentas a las indicaciones de Protección Civil y comunicar la suspensión de actividades.
¿Dónde está el huracán Polo y qué estados podría afectar?
A las 12:00 horas de este lunes, Polo se ubicaba a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos sostenidos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y avanzaba hacia el este a 7 km/h.
De acuerdo con el pronóstico citado por la CNPC, el sistema podría intensificarse rápidamente y desplazarse paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con su mayor cercanía a las costas mexicanas prevista para el jueves.
Entre los efectos que podrían presentarse están lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado, inundaciones, deslaves y aumento en el nivel de ríos y arroyos.
🌀 Por instrucciones de la Presidenta @ClaudiaShein, la coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, encabeza una #MisiónECO hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la presencia del #HuracánPolo. pic.twitter.com/tc03BQxi48— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026
¿Qué hacer en caso de huracán?
Ante la llegada de un huracán, asegura puertas, ventanas, techos, tinacos y cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento. También limpia coladeras, canaletas y desagües para evitar acumulaciones de agua.
Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.
Si vives cerca de ríos, arroyos, barrancas o zonas de ladera, identifica las rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano. Si las autoridades ordenan evacuar, hazlo de inmediato.
Durante las lluvias, evita salir si no es necesario y nunca intentes cruzar calles, ríos o pasos a desnivel inundados. En zonas costeras, aléjate del mar, playas, malecones y desembocaduras. Mantente informado mediante Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.