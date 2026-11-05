¡El calor no da tregua! Estos estados alcanzarán temperaturas de hasta 40 grados este jueves
Aunque noviembre avanza, el ambiente caluroso seguirá presente en varias regiones del país. Conoce dónde se sentirá más el calor y qué temperaturas se esperan durante la jornada.
El clima en México tendrá contrastes este jueves 5 de noviembre: mientras algunos estados enfrentarán lluvias fuertes y posibles inundaciones, en otros el calor alcanzará temperaturas de hasta 40 grados. Además, las zonas serranas del norte y centro del país tendrán un amanecer frío, con temperaturas cercanas a los cero grados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad de ambos litorales favorecerán las precipitaciones en distintas regiones. A esto se sumará el frente frío número 4, que permanecerá estacionario sobre el noreste del territorio nacional.
¿Dónde lloverá más este jueves 5 de noviembre?
Las lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, se pronostican en Tamaulipas (norte), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).
También habrá intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Morelos.
En tanto, se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 40 grados?
El calor seguirá presente en varias entidades. Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste) y Tamaulipas (centro) tendrán temperaturas máximas de 35 a 40 grados.
Otros estados alcanzarán entre 30 y 35 grados, entre ellos Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Por el contrario, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de -5 a 0 grados.
Para esta tarde se pronostican #Lluvias fuertes en estados del sur y sureste de #México. Revisa más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️ https://t.co/lTYXM4jgZj https://t.co/CatULJSCpB— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2026
¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?
En el Valle de México se espera una mañana fresca, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma. Por la tarde, el ambiente será cálido, con posibilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.
La capital tendrá temperaturas de 10 a 12 grados como mínima y de 25 a 27 grados como máxima. En Toluca, el termómetro marcará entre 4 y 6 grados al amanecer.
Alertan por inundaciones y fuertes rachas de viento
El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían provocar descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves. También se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.