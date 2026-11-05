¡El calor no da tregua! Estos estados alcanzarán temperaturas de hasta 40 grados este jueves

El clima en México tendrá contrastes este jueves 5 de noviembre: mientras algunos estados enfrentarán lluvias fuertes y posibles inundaciones, en otros el calor alcanzará temperaturas de hasta 40 grados. Además, las zonas serranas del norte y centro del país tendrán un amanecer frío, con temperaturas cercanas a los cero grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad de ambos litorales favorecerán las precipitaciones en distintas regiones. A esto se sumará el frente frío número 4, que permanecerá estacionario sobre el noreste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá más este jueves 5 de noviembre?

Las lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, se pronostican en Tamaulipas (norte), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

También habrá intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Morelos.

En tanto, se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 40 grados?

El calor seguirá presente en varias entidades. Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste) y Tamaulipas (centro) tendrán temperaturas máximas de 35 a 40 grados.

Otros estados alcanzarán entre 30 y 35 grados, entre ellos Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por el contrario, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de -5 a 0 grados.

Para esta tarde se pronostican #Lluvias fuertes en estados del sur y sureste de #México. Revisa más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️ https://t.co/lTYXM4jgZj https://t.co/CatULJSCpB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma. Por la tarde, el ambiente será cálido, con posibilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La capital tendrá temperaturas de 10 a 12 grados como mínima y de 25 a 27 grados como máxima. En Toluca, el termómetro marcará entre 4 y 6 grados al amanecer.

Alertan por inundaciones y fuertes rachas de viento

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían provocar descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves. También se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.