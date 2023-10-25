Huracán “Otis” podría impactar en Guerrero, ¿qué otros estos afectará? Esto dice el clima en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy miércoles 25 de octubre de 2023, en el que se prevé que “Otis” ingresará en la costa central de Guerrero durante de la mañana, ocasionará lluvias muy fuertes a intensas en el sur del país, con puntuales extraordinarias, rachas intensas de viento y oleaje elevado en Guerrero.

También, incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes en el centro y occidente de México. Por otra parte, habrá lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes, fuertes rachas de viento y probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila.

¡Toma precauciones! Las precipitaciones anteriormente mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así mismo podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Finalmente, se mantendrá el ambiente frío por la mañana en zonas serranas del noroeste y norte del país.

Estos son los estados donde habrá lluvias por huracán “Otis”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este miércoles 25 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa del huracán “Otis”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias extraordinarias en Guerrero.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Michoacán y Estado de México (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Tlaxcala.

Lluvias aisladas en Chihuahua, Aguascalientes, Colima y Yucatán.

¿Cuáles son los estados en que se esperan lluvias por el huracán “Otis”?|CONAGUA

¿Cuál es la trayectoria del huracán “Otis”?

Cerca de las 21:00 hora de este martes 24 de octubre, el huracán “Otis” se intensificó a categoría número 5. Su centro se localiza a 90 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero y 125 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Gro.

Presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el nornoroeste a 15 km/h. Su amplia circulación y sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero, y muy fuertes a intensas en Oaxaca.

Además, incrementa la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Dichas lluvias podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 250 a 270 km/h y oleaje de 8 a 10 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca (occidente). Se mantiene zona de prevención y vigilancia por efectos de huracán desde Punta Maldonado hasta Zihuatanejo, Gro.

También habrá zona de prevención y vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oax, hasta Punta Maldonado, Gro. Se prevé que el huracán impacte entre Acapulco y Técan de Galena, Guerrero, entre las 4 y 6 de la mñana.

Esta noche, #Otis se intensificó rápidamente a categoría 5 en la escala #SaffirSimpson, a 90 km al sur-sureste de Acapulco, en #Guerrero.

Existe una alta probabilidad de que Otis impacte en Acapulco.



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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este miércoles?

Para la Ciudad de México y Estado de México se pronostica cielo nublado durante el día, con bancos de niebla y lluvias por la mañana en el Valle de México.

Durante la tarde, lluvias puntuales fuertes en la capital del páis y lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el Edomex.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

La furia del huracán “Otis” alcanzará al Valle de México: habrá lluvias muy fuertes y descargas eléctricas|CONAGUA

Los efectos del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero

En Acapulco se esperacielo nublado con lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero, lluvias muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Habrá ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido. Viento de dirección variable con rachas de 120 a 150 km/h y oleaje de 5 a 7 metros de altura en costa de Guerrero, así mismo se prevé formación de trombas marinas en costa de Guerrero.